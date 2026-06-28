Θλίψη στον Ολυμπιακό: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πενθεί - Οι ερυθρόλευκοι μέσα από μια συγκινητική ανακοίνωση αποχαιρετούν την Κανέλλα Χρυσονίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή