Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Θλίψη στον Ολυμπιακό: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου
Θλίψη στον Ολυμπιακό: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πενθεί - Οι ερυθρόλευκοι μέσα από μια συγκινητική ανακοίνωση αποχαιρετούν την Κανέλλα Χρυσονίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή
Η Κανέλλα Χρυσονίδου, η Υπεύθυνη της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια των Ερυθρολεύκων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Κανέλλα Χρυσονίδου:
«Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός πενθεί
Η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι από σήμερα φτωχότερη. Η αγαπημένη μας Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν μαζί της στιγμές μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας μας.
Η Κανέλλα Χρυσονίδου υπηρέτησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1998. Ξεκίνησε την πορεία της στην υποστήριξη των πωλήσεων των εισιτηρίων διαρκείας και στη συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στη Γραμματειακή Υποστήριξη. Από το 2010 ανέλαβε τη θέση της Υπεύθυνης της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προσφέροντας επί σειρά ετών πολύτιμο έργο και κερδίζοντας την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη όλων.
Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η εργατικότητα, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το χαμόγελό της θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές μας.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.
Κανέλλα, θα μας λείψεις»
Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την Κανέλλα Χρυσονίδου: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Κανέλλα Χρυσονίδου:
«Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός πενθεί
Η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι από σήμερα φτωχότερη. Η αγαπημένη μας Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν μαζί της στιγμές μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας μας.
🕊️ Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Κανέλλα Χρυσονίδου.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 28, 2026
Για περισσότερα από 25 χρόνια υπηρέτησε την ομάδα μας με αφοσίωση, επαγγελματισμό και ήθος, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στις καρδιές όλων μας.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια…
Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η εργατικότητα, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το χαμόγελό της θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές μας.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.
Κανέλλα, θα μας λείψεις»
Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την Κανέλλα Χρυσονίδου: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 28, 2026
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.#paobcaktor pic.twitter.com/JH1WqFT4Bq
Πηγή: gazzetta.gr
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