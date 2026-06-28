Θλίψη στον Ολυμπιακό: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου
SPORTS
Ολυμπιακός ΚΑΕ Ολυμπιακός

Θλίψη στον Ολυμπιακό: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πενθεί - Οι ερυθρόλευκοι μέσα από μια συγκινητική ανακοίνωση αποχαιρετούν την Κανέλλα Χρυσονίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή

Θλίψη στον Ολυμπιακό: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Κανέλλα Χρυσονίδου, η Υπεύθυνη της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια των Ερυθρολεύκων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Κανέλλα Χρυσονίδου:

«Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός πενθεί

Η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι από σήμερα φτωχότερη. Η αγαπημένη μας Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν μαζί της στιγμές μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας μας.

Η Κανέλλα Χρυσονίδου υπηρέτησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1998. Ξεκίνησε την πορεία της στην υποστήριξη των πωλήσεων των εισιτηρίων διαρκείας και στη συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στη Γραμματειακή Υποστήριξη. Από το 2010 ανέλαβε τη θέση της Υπεύθυνης της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προσφέροντας επί σειρά ετών πολύτιμο έργο και κερδίζοντας την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη όλων.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η εργατικότητα, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το χαμόγελό της θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές μας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.

Κανέλλα, θα μας λείψεις»

Κλείσιμο
Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την Κανέλλα Χρυσονίδου: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».




Πηγή: gazzetta.gr
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης