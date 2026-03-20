Ο Ροντινέι αποθέωσε τον Άντονι για το γκολ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό, φωτογραφία
Ο Άντονι πέτυχε το 4ο και τελευταίο γκολ της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο συμπατριώτης του και άσος του Ολυμπιακού του έβγαλε το... καπέλο
Ο Άντονι πέτυχε στο 66' το 4ο και τελευταίο γκολ της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό στον αγώνα του Europa League και φόρεσε μια τραγιάσκα για να το γιορτάσει.
Ο Βραζιλιάνος έχει αναγεννηθεί στη Μπέτις και ονειρεύεται την κατάκτηση του Europa League. Ένας άλλος Βραζιλιάνος που παίζει στην Ελλάδα, ο Ροντινέι του Ολυμπιακού, είδε το γκολ και την εικόνα του Άντονι με την τραγιάσκα και του έβγαλε το... καπέλο.
«Αδερφέ μου είσαι καταπληκτικός, σε υποστηρίζω πάντα» έγραψε ο Ροντινέι στη φωτογραφία του Άντονι που ανέβασε στα social media.
