Ο Γκουαρδιόλα έγινε... Αντετοκούνμπο και απάντησε για το αν είναι αποτυχία πιθανός αποκλεισμός της Σίτι από τη Ρεάλ

Η Σίτι καλείται να ανατρέψει το 3-0 με το οποίο έχασε στο Μπερναμπέου, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να ξεκαθαρίζει ότι πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να τα καταφέρει, ωστόσο ο Καταλανός αντέδρασε έντονα όταν τέθηκε το ζήτημα της... αποτυχίας





Τον Απρίλιο του 2023 οι Μιλγουόκι Μπακς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των play off του NBA από τους Μαϊάμι Χιτ , μένοντας για δεύτερη σερί χρονιά πολύ νωρίς εκτός διεκδίκησης του τίτλου...Μετά τον τελευταίο αγώνα της σειράς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το αν θεωρεί ότι οι Μπακς είχαν μια αποτυχημένη σεζόν, με τον Greek Freak να ξεσπά και να γίνεται viral με την απάντηση του.Ω Θεέ μου. Με ρώτησες το ίδιο και πέρυσι. Παίρνεις προαγωγή κάθε χρόνο στην δουλειά σου; Οπότε, κάθε χρονιά σου σου είναι αποτυχημένη; Κάθε χρόνο δουλεύεις προς έναν στόχο: Για να πάρεις προαγωγή, να φροντίσεις την οικογένειά σου, να φροντίσεις το σπίτι σου. Δεν είναι αποτυχία, αλλά ένα βήμα προς την επιτυχία. Δεν θέλω να το κάνω προσωπικό με σένα, μιλάω γενικά.Πάντα υπάρχουν βήματα. Ο Μάικλ Τζόρνταν έπαιξε 15 χρόνια και κατέκτησε 6 πρωταθλήματα. Τα άλλα 9 χρόνια απέτυχε; Αυτό μου λες; Σε ρωτάω. Γιατί με ρωτάς κάτι τέτοιο; Είναι λάθος ερώτηση.Δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό. Υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Κάποιες φορές είσαι πετυχημένος, κάποιες όχι. Κάποιες φορές είναι η σειρά σου και κάποιες όχι. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Δεν νικάς πάντα. Φέτος θα νικήσει κάποιος άλλος».Σε μια ανάλογη θέση βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα , ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν τον δεύτερο αγώνα με τη Ρεάλ για τους 16 του Champions League (οι Ισπανοί είχαν νικήσει με 3-0 στο πρώτο ματς) ρωτήθηκε για τη διαχείριση της αποτυχίας στον αθλητισμό (με τον Ισπανό συνάδελφο να υπονοεί ότι η Σίτι δεν έχει καμία ελπίδα για να τα καταφέρει).«Το σημαντικό είναι να μη θεωρείς ότι είναι αποτυχία. Στον αθλητισμό μπορείς να κάνεις τα πράγματα σωστά, να προσπαθήσεις να βελτιωθείς και να το ξαναπροσπαθήσεις την επόμενη σεζόν.Όλα προέρχονται από τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την αγάπη για το άθλημά σου. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στον κόσμο που να κερδίζει πάντα. Στον αθλητισμό χάνεις περισσότερες φορές απ’ όσες κερδίζεις — πόσο χρόνο θα περάσεις σκεπτόμενος αυτό; Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο», είπε με νόημα ο Πεπ και συμπλήρωσε:«Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει 15 Champions League, αλλά έχει παίξει σε περίπου 100 διοργανώσεις. Είναι αυτό αποτυχία; Έχουν χάσει περισσότερες φορές απ’ όσες έχουν κερδίσει.Ίσως όμως με ρωτάς αυτό επειδή είμαι από την οικογένεια της Μπαρτσελόνα!»Από και κει πέρα ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε:Για το αν μια ανατροπή θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της καριέρας του; «Δεν ξέρω... Είναι ένα παιχνίδι και μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο να κερδίσουμε το παιχνίδι και μετά να δούμε τι θα συμβεί. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο πέρα από το να το προσπαθήσουμε.»Για το πώς μπορεί να μεταδώσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα του; «Αν μετά από δέκα χρόνια πρέπει να πείσω τους παίκτες μου, τότε έχουμε πρόβλημα. Σίγουρα με γνωρίζουν ήδη και ξέρουν ότι πρέπει να προσπαθούμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν, ακόμη κι αν υπάρχουν νέοι παίκτες που δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Δεν είναι η ίδια ομάδα με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ταυτόχρονα είναι μια απίστευτη ευκαιρία.»

Να σημειώσουμε ότι στην Ισπανία έχει προκαλέσει αίσθηση η απόφαση του Πεπ να δώσει ρεπό στους παίκτες του τη Δευτέρα, κάτι που είχε κάνει και τον περασμένο Νοέμβριο (πριν το ματς με τη Ντόρτμουντ)