Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ πριν το τζάμπολ με τη Βιλερμπάν
Κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προς τη διοίκηση της EuroLeague και την Asvel πριν το τζάμπολ θα τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία ενώ ταξίδευαν για τη Λυών.
Όπως συνηθίζουν οι Γάλλοι αντί για ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα θα τηρήσουν το ενός λεπτού χειροκρότημα για να τιμήσουν τη μνήμη τους.
Ο αγώνας αρχίζει στις 21:45.
