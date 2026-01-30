Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ πριν το τζάμπολ με τη Βιλερμπάν

Όπως συνηθίζουν οι Γάλλοι αντί για ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα θα τηρήσουν το ενός λεπτού χειροκρότημα για να τιμήσουν τη μνήμη τους