Ράιαν Λόχτε: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης πούλησε τρία μετάλλια εν μέσω διαζυγίου και σκανδάλου ναρκωτικών
Ο Αμερικανός κολυμβητής πούλησε (για δεύτερη φορά) σε δημοπρασία τρία από τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε Ολυμπιακούς Αγώνες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις
Στην σπουδαία καριέρα του που ξεκίνησε το 2004 στην Αθήνα, ο Ράιαν Λόχτε κατέκτησε (μεταξύ άλλων) 12 Ολυμπιακά μετάλλια και εξελίχθηκε σ' ένα από τα μεγάλα ονόματα του υγρού στίβου.
Ωστόσο, στην τροπαιοθήκη του πλέον έχουν απομείνει μόλις τρία από τα μετάλλια που ονειρεύεται κάθε αθλητής. Ο άνθρωπος που μέσα στην πισίνα ήταν ασυναγώνιστος, έξω από το νερό δεν μπόρεσε ποτέ να νικήσει τους δαίμονες του με αποτέλεσμα να το όνομα του να εμπλακεί σε διάφορά σκάνδαλα (η ψεύτικη ληστεία στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ενώ στην πραγματικότητα αυτός και οι φίλοι του προκάλεσαν καταστροφές σ' ένα βενζινάδικο, ο εθισμός στα ναρκωτικά και το αλκοόλ).
Στα 41 του χρόνια ο Λόχτε εδώ και αρκετούς μήνες είναι σε διάσταση με τη σύζυγο του Κέιλα Ρέι-Ριντ, μητέρα των τριών παιδιών του, η οποία αν και τον στήριξε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, αποφάσισε τελικά να φύγει και κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου.
Σ' αυτήν ζητά ένα μεγάλο ποσό για διατροφή, το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης και έτσι αποφάσισε για δεύτερη φορά να βγάλει προς πώληση ορισμένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που είχε κατακτήσει στη ζωή του.
Έχοντας πουλήσει το 2022 έξι ασημένια και χάλκινα μετάλλια που είχε κερδίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποκομίζοντας 166.000 δολάρια, έβγαλε προς πώληση τα χρυσά μετάλλια που είχε κερδίσει στην σκυταλοδρομία 4χ200 της Αθήνας (2004), του Πεκίνου (2008) και το 2016 στο Ρίο.
Για το μετάλλιο της Αθήνας πήρε 80.000 δολάρια, για αυτό του Πεκίνου 183.000 δολάρια και για το τελευταίο χρονικά 122.000, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις 385.520 δολάρια.
Ο 41χρονος, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκδώσει μια δήλωση, παραδεχόμενος πως ήταν «πολύ συναισθηματικά φορτισμένος για να μιλήσει για όλα όσα έχουν συμβεί».
Για τα Ολυμπιακά του μετάλλια, ο Λόχτε, ο οποίος είναι πλέον νηφάλιος, είπε: «Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω την πώληση των μεταλλίων μου. Ποτέ δεν κολύμπησα για τα χρυσά μετάλλια. Το πάθος μου ήταν πάντα να είμαι ένας από τους καλύτερους κολυμβητές στον κόσμο. Αυτά τα μετάλλια; Ήταν απλά η κερασάκι στην τούρτα μιας καταπληκτικής πορείας. Με 90 διεθνή μετάλλια – συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών, παγκόσμιων πρωταθλημάτων, Παναμερικανικών και Παναθλαντικών Αγώνων – ήμουν τυχερός που κατάφερα να πετύχω περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον κολυμβητή».
Ο Λόχτε τώρα είναι σε σχέση με τη δασκάλα νηπιαγωγείου Μόλι Γκίλιαχαν μετά το διαζύγιό του. Έχει δηλώσει ότι επικεντρώνεται στα παιδιά του και ότι στο μέλλον σκοπεύει να κρατήσει τη προσωπική του ζωή, περιλαμβανομένου του προηγούμενου γάμου του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να επικεντρωθεί στον «νέο σκοπό» και στη θρησκευτική του πίστη.
