Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Αποχώρησε κρατώντας το γόνατό του προς το τέλος του Φενέρ - ΠΑΟ, βίντεο
Αποχώρησε κρατώντας το γόνατό του προς το τέλος του Φενέρ - ΠΑΟ, βίντεο
Ο Κώστας Σλούκας ζήτησε αλλαγή στα τελευταία δευτερόλεπτα - Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του
Συναγερμός στον Παναθηναϊκό.
Ο Κώστας Σλούκας στα 15.2'' πριν από το φινάλε του αγώνα με τη Φενέρ στην Πόλη ζήτησε αλλαγή και πήγε στον πάγκο κρατώντας το δεξί του γόνατο.
Ο αρχηγός ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι από τους καλύτερους παίκτες των πρασίνων και είχε καθοριστική συμβολή στο διπλό στην Πόλη.
Βέβαια όλοι περιμένουν και εύχονται να μην έχει κάτι σοβαρό και να είναι άμεσα διαθέσιμος για την ομάδα.
Ο παίκτης μετά το ματς επιβεβαίωσε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό αλλά θα δει το «θέμα» και στην Αθήνα.
Ο Κώστας Σλούκας στα 15.2'' πριν από το φινάλε του αγώνα με τη Φενέρ στην Πόλη ζήτησε αλλαγή και πήγε στον πάγκο κρατώντας το δεξί του γόνατο.
Ο αρχηγός ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι από τους καλύτερους παίκτες των πρασίνων και είχε καθοριστική συμβολή στο διπλό στην Πόλη.
Βέβαια όλοι περιμένουν και εύχονται να μην έχει κάτι σοβαρό και να είναι άμεσα διαθέσιμος για την ομάδα.
Ο παίκτης μετά το ματς επιβεβαίωσε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό αλλά θα δει το «θέμα» και στην Αθήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα