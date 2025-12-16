Αποχώρησε κρατώντας το γόνατό του προς το τέλος του Φενέρ - ΠΑΟ, βίντεο
SPORTS
Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Φενέρ

Αποχώρησε κρατώντας το γόνατό του προς το τέλος του Φενέρ - ΠΑΟ, βίντεο

Ο Κώστας Σλούκας ζήτησε αλλαγή στα τελευταία δευτερόλεπτα  - Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του

Αποχώρησε κρατώντας το γόνατό του προς το τέλος του Φενέρ - ΠΑΟ, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός στον Παναθηναϊκό

Ο Κώστας Σλούκας στα 15.2'' πριν από το φινάλε του αγώνα με τη Φενέρ στην Πόλη ζήτησε αλλαγή και πήγε στον πάγκο κρατώντας το δεξί του γόνατο. 

Ο αρχηγός ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι από τους καλύτερους παίκτες των πρασίνων και είχε καθοριστική συμβολή στο διπλό στην Πόλη. 

Βέβαια όλοι περιμένουν και εύχονται να μην έχει κάτι σοβαρό και να είναι άμεσα διαθέσιμος για την ομάδα. 

Ο παίκτης μετά το ματς επιβεβαίωσε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό αλλά θα δει το «θέμα» και στην Αθήνα.

Αποχώρησε κουτσαίνοντας μετά από τεράστιο ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης