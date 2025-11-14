Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ολυμπιακός: Στο νέο μουσείο ο Κούλης Καραταΐδης με τα παιδιά της σχολής Μενιδίου - Φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Στο νέο μουσείο ο Κούλης Καραταΐδης με τα παιδιά της σχολής Μενιδίου - Φωτογραφίες
Ο Κούλης Καραταΐδης αγωνίστηκε 13 χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού και είναι πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου στην Α' εθνική
Το νέο μουσείο του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επισκέφτηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο Κούλης Καραταΐδης μαζί με τα παιδιά της Ακαδημίας του με έδρα το Μενίδι.
Ο Κούλης Καραταΐδης αγωνίστηκε 13 χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού και είναι πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου στην Α' εθνική. Παράλληλα για πολλά χρόνια ήταν αρχηγός του.
Όπως ήταν φυσικό συγκινήθηκε από τα τρόπαια που είδε στο μουσείο αλλά και από τις φωτογραφίες του και των συμπαικτών του στα 13 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά.
Θυμήθηκε στιγμές από τα χρόνια του στον Ολυμπιακό και τις διηγήθηκε στα μέλη της σχολής του.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ο Κούλης Καραταΐδης αγωνίστηκε 13 χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού και είναι πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου στην Α' εθνική. Παράλληλα για πολλά χρόνια ήταν αρχηγός του.
Όπως ήταν φυσικό συγκινήθηκε από τα τρόπαια που είδε στο μουσείο αλλά και από τις φωτογραφίες του και των συμπαικτών του στα 13 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά.
Θυμήθηκε στιγμές από τα χρόνια του στον Ολυμπιακό και τις διηγήθηκε στα μέλη της σχολής του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα