Ολυμπιακός: Στο νέο μουσείο ο Κούλης Καραταΐδης με τα παιδιά της σχολής Μενιδίου - Φωτογραφίες

Ο Κούλης  Καραταΐδης αγωνίστηκε 13 χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού και είναι πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου στην Α' εθνική 

Το νέο μουσείο του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επισκέφτηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο Κούλης  Καραταΐδης  μαζί με τα παιδιά της Ακαδημίας του με έδρα το Μενίδι. 

Ο Κούλης  Καραταΐδης αγωνίστηκε 13 χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού και είναι πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου στην Α' εθνική.  Παράλληλα για πολλά χρόνια ήταν αρχηγός του. 

Όπως ήταν φυσικό συγκινήθηκε από τα τρόπαια που είδε στο μουσείο αλλά και από τις φωτογραφίες του και των συμπαικτών του στα 13 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά. 

Θυμήθηκε στιγμές από τα χρόνια του στον Ολυμπιακό και τις διηγήθηκε στα μέλη της σχολής του. 







