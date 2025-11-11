Η Παρί τίμησε τον Σορτς πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό χαρίζοντας του ένα χρυσό δαχτυλίδι - Βίντεο
Η Παρί τίμησε τον Σορτς πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό χαρίζοντας του ένα χρυσό δαχτυλίδι - Βίντεο
Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο καλύτερος παίκτης της Παρί στην σεζόν 2024-25 και αποθεώθηκε στο Μπερσί
Την τιμητική του είχε ο Τι Τζέι Σορτς στο Παρίσι.
Ο σπουδαίος γκαρντ επέστρεψε στο Μπερσί ως παίκτης του Παναθηναϊκού για ν' αγωνιστεί απέναντι στην Παρί και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας του Παρισιού.
Δείτε ΕΔΩ βίντεο
Τα φώτα έκλεισαν, ο κόσμος φώναζε «MVP,MVP» και όταν άναψαν πήρε δώρο από τη διοίκηση της ομάδας ένα χρυσό δαχτυλίδι αφιερωμένο στην περσινή σπουδαία σεζόν.
Ο Σορτς ήταν ο σπουδαιότερος παίκτης της Παρί και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στη Μονακό αλλά και στα πλέι οφ της Euroleague.
Foutue poussière dans l’œil 🥲 pic.twitter.com/sWRCNihyGu— Paris Basketball (@ParisBasketball) November 11, 2025
