Ναντίρ Ιφί για την επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στο Παρίσι: «Τον χρησιμοποιούν λάθος στον Παναθηναϊκό»

Ο άσος της Παρί δήλωσε συγκινημένος ενόψει της επιστροφής του Τ. Τζ. Σορτς στο Παρίσι, καθώς μαζί του κατέκτησαν όλα τα εγχώρια τρόπαια τις δύο τελευταίες σεζόν, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον έχει εκμεταλλευτεί όπως θα έπρεπε