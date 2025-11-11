Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ναντίρ Ιφί για την επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στο Παρίσι: «Τον χρησιμοποιούν λάθος στον Παναθηναϊκό»
Ναντίρ Ιφί για την επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στο Παρίσι: «Τον χρησιμοποιούν λάθος στον Παναθηναϊκό»
Ο άσος της Παρί δήλωσε συγκινημένος ενόψει της επιστροφής του Τ. Τζ. Σορτς στο Παρίσι, καθώς μαζί του κατέκτησαν όλα τα εγχώρια τρόπαια τις δύο τελευταίες σεζόν, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον έχει εκμεταλλευτεί όπως θα έπρεπε
Η Παρί υποδέχεται σήμερα το βράδυ (11/11, 22:00) τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της Euroleague σ' ένα ιδιαίτερα ματς για τη γαλλική ομάδα, αλλά και τον Τι Τζέι Σορτς καθώς την τελευταία διετία ο Αμερικανός ήταν ο ηγέτης των Παριζιάνων κι αυτός που τους οδήγησε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Με την Παρί να... ξεκληρίζεται το περασμένο καλοκαίρι, ένας από τους λίγους που έμειναν στη γαλλική πρωτεύουσα ήταν ο Ναντίρ Ιφί. Ο 22χρονος αλγερινής καταγωγής μιλώντας στην Equipe δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για την επιστροφή του μικρόσωμου Αμερικανού, αλλά προστέθηκε κι αυτός στη λίστα όσων θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον αξιοποιεί σωστά.
«Δεν έχω ξαναπαίξει εναντίον του σε επίσημο ματς, μόνο στις προπονήσεις. Είναι σαν να ξαναβρίσκω τον αδελφό μου, με τον οποίο κερδίσαμε τα πάντα στη Γαλλία — Leaders Cup και EuroCup το 2024, Κύπελλο και Πρωτάθλημα το 2025. Θα είναι πολύ συγκινητικό, αλλά στο τέλος πρέπει να κερδίσουμε», είπε ο Ιφί ο οποίος στη συνέχεια παραδέχθηκε:. «Ήταν τρομερά ανταγωνιστικός. Ήθελε πάντα να κερδίζει και μιλούσε πολύ, προσπαθώντας να μπει στο μυαλό των αντιπάλων. Το σουτ μου από τη μέση απόσταση, οι κινήσεις μου στην επίθεση, όλα αυτά τα δούλεψα παρατηρώντας τον. Μπορεί να μην ήταν σπουδαίος σουτέρ τριών πόντων, αλλά είχε απίστευτη ικανότητα να χειρίζεται τις άμυνες και να δημιουργεί».
Ο Γάλλος γκαρντ παραδέχτηκε ότι το κλίμα στην ομάδα άλλαξε μετά την αποχώρηση του Σορτς και άλλων βασικών παικτών: «Η απουσία του άφησε ένα μεγάλο κενό. Όχι, μόνο η δική του, έφυγαν κι άλλοι, όπως ο Τάισον Γουόρντ, ο Κόλιν Μάλκολμ, ο Μίκαελ Γιαντούνεν, ο Λέον Κρατζερ και ο Μάοντο Λο. Είναι διαφορετική σεζόν, με νέους παίκτες. Ευτυχώς, υπάρχουν ακόμα κάποιοι από πέρυσι — ο Λέο Καβαλιέρ, ο Σεμπάστιαν Ερέρα, ο Γιακούμπ Ουατάρα — κι αυτό βοηθάει να κρατάμε τη συνοχή μας».
Ο Ιφί παραδέχτηκε επίσης ότι είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά για την αποχώρηση του φίλου του: «Ήταν λυπηρό όταν έφυγε, αλλά το περιμέναμε. Ήθελε μια νέα πρόκληση, να βρεθεί σε έναν μεγάλο σύλλογο. Ήταν θέμα χρόνου».
«Τον χρησιμοποιούν λάθος στον Παναθηναϊκό»
Ο Σορτς διανύει δύσκολη αρχή στη σεζόν με λιγότερο χρόνο συμμετοχής και ρόλο σε σχέση με όσα είχε στο Παρίσι. Ο Ιφί δε δίστασε να εκφράσει την άποψή του: «Πρέπει να προσαρμοστεί στο στυλ του Παναθηναϊκού, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι τον χρησιμοποιούν λάθος. Δεν τον βλέπω στις ίδιες καταστάσεις όπου ήταν αποδοτικός στο Παρίσι. Δε μιλάω μόνο για το στυλ παιχνιδιού, αλλά για τις φάσεις στις οποίες είναι πραγματικά καλός. Δε νομίζω ότι τον αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο. Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός είναι ιστορικός σύλλογος, πρωταθλητής επτά φορές και μάλιστα το 2024, και είμαι σίγουρος ότι το τεχνικό επιτελείο θα βρει τη λύση».
