Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Καταγγελία της ΑΕΚ για Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
Η ΑΕΚ είχε πει και επίσημα ότι θα ακολουθούσε όλες τις θεσμικές οδούς και προχώρησε σε καταγγελία του Γάλλου αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
Η ΑΕΚ μετά την απαλλαγή της στην υπόθεση με τον Στεφάν Λανουά και τον δήθεν προπηλακισμό στην OPAP Arena για τον οποίο είχε κάνει λόγο η ΕΠΟ, είχε τονίσει επίσημα ότι θα ακολουθούσε όλες τις θεσμικές οδούς και ότι θα προχωρούσε σε όλες τις νομικές ενέργειες που θα έκρινε απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της ομάδας.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της είχε καταστήσει σαφές ότι «ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένειά μας», ενώ κάτι αντίστοιχο είχε επισημάνει σε δήλωσή του και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος.
Η ΑΕΚ προχώρησε λοιπόν σε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ εις βάρος του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, με το ερευνητικό τμήμα να ασχολείται ήδη με τη συγκεκριμένη καταγγελία.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr