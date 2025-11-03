Το φιλί του Ηλιόπουλου στον «λυτρωτή» της ΑΕΚ και τα παράπονά του στον διαιτητή
Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκάλιασε και φίλησε τον χρυσό σκόρερ της ομάδας Ορμπελίν Πινέδα, ενώ είχε συνομιλία και με τον διαιτητή Γιάννη Παπαδόπουλο
Η ΑΕΚ τα βρήκε «σκούρα», όμως κατάφερε να λυγίσει τον Παναιτωλικό στο «φινάλε» της μεταξύ τους αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 90+2' ο Ορμπελίν Πινέδα πέτυχε το «χρυσό» γκολ που έκρινε το τρίποντο.
Μετά το παιχνίδι ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί τους παίκτες του και φυσικά ο «λυτρωτής» είχε την τιμητική του.
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης προσέγγισε τον διεθνή Μεξικανό χαφ, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε στο κεφάλι.
Από πλευράς Δικεφάλου υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία, τόσο για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς, μέσω on-field review, έπειτα από υπόδειξη του VAR Ευαγγέλου, όσο και για άλλες αποφάσεις του διαιτητή Γιάννη Παπαδόπουλου.
Μετά το παιχνίδι τόσο ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, όσο κι ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, προσέγγισαν και μίλησαν με τον Μακεδόνα ρέφερι, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει τετ α τετ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
