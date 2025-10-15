Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Αβδάλα στην Αμερική - Δείτε φωτογραφία
Ο Νεοκλής Αβδάλας μετακόμισε τον Ιούλιο στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του NCAA και η σωματική αλλαγή του είναι εντυπωσιακή
Το σώμα του Αβδάλα δεν θυμίζει σε τίποτα με το παρελθόν.
Ο Νεοκλής Αβδάλας προετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν στο NCAA εκπροσωπώντας το Βιρτζίνια Τεκ, θέλοντας να πραγματοποιήσει τα όνειρα και τους στόχους του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Πριν περίπου δύο μήνες ταξίδεψε στις ΗΠΑ με την οικογένειά του για ν’ αρχίσει αυτό το ταξίδι, ενώ στο Eurobasket U20 στο Ηράκλειο με την Εθνική Νέων-Ανδρών είχε μέσο όρο 14 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 8 ασίστ ανά αγώνα.
Όπως φαίνεται, σε διάφορες φωτογραφίες όπου δημοσίευσε το ίδιο το πανεπιστήμιο, είναι εντυπωσιακή η αλλαγή που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος στο σώμα του, ειδικά αν το συγκρίνει σε σχέση με την περασμένη σεζόν ή ακόμα και σε σχέση με το καλοκαίρι που πέρασε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
