Η FIBA απέκλεισε προσωρινά την Βρετανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης από τις διοργανώσεις της
Η FIBA εντόπισε ζητήματα διακυβέρνησης και μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς στην ομοσπονδία της Μεγάλης Βρετανίας
Η FIBA ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασιών για την αποκατάσταση της κανονιστικής ακεραιότητας και την προώθηση βιώσιμης διακυβέρνησης στο ανδρικό μπάσκετ της Μεγάλης Βρετανίας.
Η παγκόσμια ομοσπονδία, η οποία απέκλεισε προσωρινά την βρετανική ομοσπονδία μπάσκετ από τις διοργανώσεις της λόγω «ζητημάτων διακυβέρνησης και της μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς», επισημαίνει την ανάγκη για διαρθρωτικές παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της σωστής λειτουργίας του αθλήματος στη χώρα.
«Στις 20 Αυγούστου 2025, η Εκτελεστική Επιτροπή της FIBAαποφάσισε να συστήσει την Ομάδα Εργασίας για θέματα που αφορούν στα ζητήματα των Βρετανικών Ομάδων μπάσκετ με στόχο τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των προφανών ζητημάτων διακυβέρνησης και της μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς στις διοργανώσεις των βρετανικών ομάδων Ανδρών. Μετά από μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων και συναντήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς του μπάσκετ, η Ομάδα Εργασίας υπέβαλε τις συστάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA, η οποία αποφάσισε σήμερα τα εξής:
1) Να αναστείλει προσωρινά το δικαίωμα της Βρετανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να αδειοδοτεί ή να αναγνωρίζει εθνικές διοργανώσεις ανδρών καθώς και να παρατάξει την Εθνική ομάδα Ανδρών στις διοργανώσεις της FIBA, εν αναμονή της επίλυσης των τρεχόντων ζητημάτων διακυβέρνησης.
2) Να εξουσιοδοτήσει την Ομάδα Εργασίας να συνεργαστεί απευθείας με τους ενδιαφερόμενους φορείς του μπάσκετ και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να διερευνήσει και να προτείνει ένα προσωρινό πλαίσιο λειτουργίας για τις κορυφαίες εθνικές διοργανώσεις ανδρών.
Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην αποκατάσταση της κανονιστικής ακεραιότητας και στην προώθηση της βιώσιμης διακυβέρνησης του ανδρικού μπάσκετ στη Μεγάλη Βρετανία το συντομότερο δυνατό».
