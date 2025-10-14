Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Champions League: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
Champions League: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε επιπλέον εισιτήρια αλλά δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά της
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
Ο Ολυμπιακός παίζει την 21η Οκτωβρίου στις 19:45 στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης για την 3η αγωνιστική του Champions League με την πρωταθλήτρια Ισπανίας και θα έχει στο πλευρό του σχεδόν 3000 φίλους του.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε επιπλέον εισιτήρια αφού υπάρχει τεράστια ζήτηση αλλά το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από τους Καταλανούς.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ο Ολυμπιακός παίζει την 21η Οκτωβρίου στις 19:45 στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης για την 3η αγωνιστική του Champions League με την πρωταθλήτρια Ισπανίας και θα έχει στο πλευρό του σχεδόν 3000 φίλους του.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε επιπλέον εισιτήρια αφού υπάρχει τεράστια ζήτηση αλλά το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από τους Καταλανούς.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα