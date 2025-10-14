Champions League: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Μονζουίκ Champions League

Champions League: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε επιπλέον εισιτήρια αλλά δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά της

Champions League: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός παίζει την 21η Οκτωβρίου στις 19:45 στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης για την 3η αγωνιστική του Champions League με την πρωταθλήτρια Ισπανίας και θα έχει στο πλευρό του σχεδόν 3000 φίλους του. 

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε επιπλέον εισιτήρια αφού υπάρχει τεράστια ζήτηση αλλά το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από τους Καταλανούς.



