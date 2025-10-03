Euroleague: Ο Μπόστον της Φενέρ γύρισε το πόδι του μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο παιχνίδι με την Ζάλγκιρις - Βίντεο

Λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, στο παιχνίδι ανάμεσα στη Ζάλγκιρις και τη Φενέρμπαχτσε για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ο Μπράντον Μπόστον αποχώρησε τραυματίας έπειτα από τη σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Γουέιντ Μπόλντγουιν!

Συγκεκριμένα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο ευστόχησε σε τρίποντο στα 35,3" πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου για το 23-23.

Ο Μπόστον κατέβαινε στην επίθεση της Φενέρμπαχτσε όταν συγκρούστηκε με τον Μπόλντγουιν. Αμέσως σωριάστηκε στο παρκέ, κρατώντας τον αριστερό αστράγαλο, σφαδάζοντας από τον πόνο και πιάνοντας το πρόσωπό του!



Το ιατρικό τιμ της Φενέρμπαχτσε επενέβη άμεσα, και ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε κουτσαίνοντας στον πάγκο, ενώ μένει να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού.



