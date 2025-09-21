Μπούρσασπορ - ΠΑΟΚ 92-73: Βαριά ήττα στη Βουλγαρία, συνεχίζει στο FIBA Europe Cup - Βίντεο

Ο ΠΑΟΚ
μπορεί να ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη ώστε να συνεχίσει το «ταξίδι» του προς τους ομίλους του Basketball Champions League
, ωστόσο το εμπόδιο της Μπούρσασπορ
αποδείχθηκε τελικά πολύ μεγάλο.
Η τούρκικη ομάδα μπόρεσε να επικρατήσει με 92-73 και έτσι ο «δικέφαλος» αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από νωρίς.
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι η διαφορά ήταν μεγάλη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν σταμάτησε να τραγουδάει και στήριξε έτσι την ομάδα του, η οποία θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup
.
Η τούρκικη ομάδα ετοιμάζεται πλέον για τον τελικό της Τρίτης (23/9, 16:30) με αντίπαλο την Άντβερπ για το «εισιτήριο» των ομίλων.
Ο νικητής του ζευγαριού θα βρεθεί στο ίδιο group με Μπανταλόνα, Χάποελ Χολόν και Σολέ.
Μπούρσασπορ - ΠΑΟΚ: Το ματς
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σημείωσε το πρώτο καλάθι, ωστόσο η Μπούρσασπορ βρήκε άμεση απάντηση και πήρε γρήγορα τα ηνία του προβαδίσματος. Μάλιστα, η τούρκικη ομάδα μπόρεσε να ανεβάσει τη διαφορά και έκλεισε την αρχική περίοδο στο 30-9!
Στη συνέχεια η ομάδα της Θεσσαλονίκης φάνηκε να βρίσκει τα πατήματά της και έφτασε μάλιστα μία ανάσα από το -10, κάτι το οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ. Η Μπούρσασπορ συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το 54-26 υπέρ της.
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στην εικόνα του ματς. Η Μπούρσασπορ διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 74-46.