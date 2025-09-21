Μπούρσασπορ - ΠΑΟΚ 92-73: Βαριά ήττα στη Βουλγαρία, συνεχίζει στο FIBA Europe Cup - Βίντεο
ΠΑΟΚ Μπούρσασπορ Basketball Champions League FIBA Europe Cup

Ο «Δικέφαλος» υπέστη βαριά ήττα από τη Μπούρσασπορ στα προκριματικά του Basketball Champions League, αποχαιρετώντας πρόωρα τη διοργάνωση και συνεχίζοντας στο FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη ώστε να συνεχίσει το «ταξίδι» του προς τους ομίλους του Basketball Champions League, ωστόσο το εμπόδιο της Μπούρσασπορ αποδείχθηκε τελικά πολύ μεγάλο.

Η τούρκικη ομάδα μπόρεσε να επικρατήσει με 92-73 και έτσι ο «δικέφαλος» αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από νωρίς.



Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι η διαφορά ήταν μεγάλη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν σταμάτησε να τραγουδάει και στήριξε έτσι την ομάδα του, η οποία θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup.

Η τούρκικη ομάδα ετοιμάζεται πλέον για τον τελικό της Τρίτης (23/9, 16:30) με αντίπαλο την Άντβερπ για το «εισιτήριο» των ομίλων.

Ο νικητής του ζευγαριού θα βρεθεί στο ίδιο group με Μπανταλόνα, Χάποελ Χολόν και Σολέ.

Κλείσιμο

Μπούρσασπορ - ΠΑΟΚ: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σημείωσε το πρώτο καλάθι, ωστόσο η Μπούρσασπορ βρήκε άμεση απάντηση και πήρε γρήγορα τα ηνία του προβαδίσματος. Μάλιστα, η τούρκικη ομάδα μπόρεσε να ανεβάσει τη διαφορά και έκλεισε την αρχική περίοδο στο 30-9!

Στη συνέχεια η ομάδα της Θεσσαλονίκης φάνηκε να βρίσκει τα πατήματά της και έφτασε μάλιστα μία ανάσα από το -10, κάτι το οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ. Η Μπούρσασπορ συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το 54-26 υπέρ της.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στην εικόνα του ματς. Η Μπούρσασπορ διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 74-46.

Εκεί πλέον το παιχνίδι έμοιαζε να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να φτάσει σε απόσταση ώστε να απειλήσει και η τούρκικη ομάδα πανηγύρισε τη νίκη με 92-73.

Τα δεκάλεπτα: 30-9, 54-26, 74-46, 92-73


