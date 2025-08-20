Σπανούλης: «Να βγάζουμε περισσότερα ελεύθερα σουτ, πρέπει να ανοίγουμε καλύτερα τους χώρους για τον Γιάννη» - Βίντεο
Σπανούλης: «Να βγάζουμε περισσότερα ελεύθερα σουτ, πρέπει να ανοίγουμε καλύτερα τους χώρους για τον Γιάννη» - Βίντεο
Όσα είπε ο τεχνικός της Εθνικής μετά το νικηφόρο φιλικό επί της Λετονίας στο ΟΑΚΑ
Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα 104-86 της Λετονίας στο ΟΑΚΑ και ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε μετά την αναμέτρηση σε αυτά που κρατά και εκείνα που θέλει να αλλάξει, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
«Είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, εκτός από την τρίτη περίοδο που έπαιξαν άμυνα με αλλαγές και κρατήσαμε λίγο παραπάνω την μπάλα.
Είμαι γενικά πολύ ευχαριστημένος από την επίθεσή μας, στην άμυνα βγάλαμε ενέργεια και πάθος, μείναμε στην τακτική μας. Κάναμε κάποια λάθη που πρέπει να διορθώσουμε αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος, υπάρχουν πράγματα που θα κρατήσουμε και άλλα που θέλουμε να βελτιώσουμε.
Όλα τα παιδιά έπαιξαν καλά, έκαναν το ρόλο τους, το πιο σημαντικό για μένα είναι η χημεία, οι ρόλοι, η ταυτότητα και η ομοιογένεια. Το θέμα είναι να ανοίξουμε τους χώρους για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να έχουμε σουτέρ γύρω του και ο ίδιος να αποφασίσει πότε θα δημιουργήσει και πότε θα σκοράρει. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα μέρας, με ενδιαφέρει να βγάζουμε ελεύθερα σουτ».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dc7hnfbm2j55)
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση
Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο
«Είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, εκτός από την τρίτη περίοδο που έπαιξαν άμυνα με αλλαγές και κρατήσαμε λίγο παραπάνω την μπάλα.
Είμαι γενικά πολύ ευχαριστημένος από την επίθεσή μας, στην άμυνα βγάλαμε ενέργεια και πάθος, μείναμε στην τακτική μας. Κάναμε κάποια λάθη που πρέπει να διορθώσουμε αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος, υπάρχουν πράγματα που θα κρατήσουμε και άλλα που θέλουμε να βελτιώσουμε.
Όλα τα παιδιά έπαιξαν καλά, έκαναν το ρόλο τους, το πιο σημαντικό για μένα είναι η χημεία, οι ρόλοι, η ταυτότητα και η ομοιογένεια. Το θέμα είναι να ανοίξουμε τους χώρους για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να έχουμε σουτέρ γύρω του και ο ίδιος να αποφασίσει πότε θα δημιουργήσει και πότε θα σκοράρει. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα μέρας, με ενδιαφέρει να βγάζουμε ελεύθερα σουτ».
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση
Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα