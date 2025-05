Fοrmula 1: Τρομακτικό ατύχημα του Τσουνόντα στην Ίμολα - Βίντεο

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ο Γιούκι Τσουνόντα , στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην Formula 1

Με 12 λεπτά να απομένουν στο Q1, ο Ιάπωνας πιλότος της Red Bull Racing έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην είσοδο της Στροφής 5. Σύμφωνα με το Sky Sports, το μονοθέσιο του Ιάπωνα οδηγού χτύπησε το κέρμπ και προκλήθηκε υπερβολική αναπήδηση. Το αποτέλεσμα ήταν μια υψηλής ταχύτητας περιστροφή, με το μονοθέσιο να αναποδογυρίζει πριν προσκρούσει στον τοίχο. Το roll hoop του αυτοκινήτου λειτούργησε, επαναφέροντάς το στη σωστή θέση μετά την πρόσκρουση.

Ο Τσουνόντα κατάφερε να βγει από το μονοθέσιο χωρίς εμφανείς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο για προληπτικούς ελέγχους, όπως ανέφερε το Sky Sports. Η ομάδα της Red Bull επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, με τον πρώην οδηγό της ομάδας, Λίαμ Λόσον, να εκφράζει ανακούφιση μέσω του ασυρμάτου: «Θεέ μου, μόλις είδα το βίντεο. Είναι καλά;»

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P