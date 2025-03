Μουντιάλ 2026: Σόου α λα Super Bowl στο ημίχρονο του τελικού - Συνεργασία της FIFA με τους Coldplay

Coldplay και FIFA: Μια μουσική συνεργασία Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, θα συνεργαστεί με τη FIFA για να οριστικοποιήσει τη λίστα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στον μεγάλο τελικό. «Μπορώ να επιβεβαιώσω το πρώτο show ημιχρόνου σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ», δήλωσε ο Ινφαντίνο μέσω Instagram. «Αυτή θα είναι μια ιστορική στιγμή για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα σόου αντάξιο της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο». Μέχρι σήμερα, οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν περιλάμβαναν τέτοιες ενδιάμεσες παραστάσεις. Στο Κατάρ το 2022, η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με καλλιτέχνες όπως ο Gims και ο Ozuna να εμφανίζονται στο προ-ματς σόου. Η απόφαση να εισαχθεί ένα τέτοιο θέαμα στο ημίχρονο φέρνει το ποδόσφαιρο πιο κοντά στην αμερικανική κουλτούρα του θεάματος, που κυριαρχεί σε εκδηλώσεις όπως το Super Bowl. Το Super Bowl ως πρότυπο Στο Super Bowl, όπου πρόσφατα ο Kendrick Lamar μάγεψε το κοινό στη Νέα Ορλεάνη, το ημίχρονο διαρκεί παραδοσιακά 13 λεπτά, με τις ομάδες να παραμένουν στα αποδυτήρια για περισσότερη ώρα σε σχέση με την κανονική σεζόν. Στο ποδόσφαιρο, το ημίχρονο διαρκεί 15 λεπτά, και η FIFA δεν έχει ακόμη διευκρινίσει αν αυτός ο χρόνος θα επεκταθεί για να φιλοξενήσει το σόου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ σε μεγάλα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, όπως οι τελικοί του Champions League, όπου καλλιτέχνες όπως η Camila Cabello και ο Lenny Kravitz εμφανίστηκαν πριν την έναρξη, χωρίς πάντα να ενθουσιάζουν το κοινό στις κερκίδες.

View this post on Instagram A post shared by Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

To ποδόσφαιρο στα...βήματα του Super Bowl. Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 θα έχει για πρώτη φορά σόου στο ημίχρονο, αποκάλυψε (5/3) ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο. θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει 104 αγώνες αντί για τους 64 των προηγούμενων διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον γύρου νοκ άουτ.έδρα των ομάδων NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο), Τζάιαντς Νέας Υόρκης (New York Giants) και Τζετς Νέας Υόρκης (New York Jets).