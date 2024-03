Τσέλσι - Λέστερ: Το απίστευτο αυτογκόλ του Ντισασί και το φιλί παρηγοριάς από τον Σάντσες - Βίντεο

Ολα πήγαιναν... πρίμα για τους «μπλε» μέχρι το 51'', όταν ο Ντισασί επιχείρησε πιεζόμενος να γυρίσει τη μπάλα από τα 40μ. προς τον τερματοφύλακά του, χωρίς όμως να δει ότι ο Σάντσες βρισκόταν εκτός εστίας. Το αυτογκόλ του Γάλλου αμυντικού έδωσε θάρρος στους πρωτοπόρους της Championship, που βγήκαν μπροστά και ισοφάρισαν σε 2-2 στο 62΄ με τον Μαβιντιντί.





A MOMENT TO FORGET FOR AXEL DISASI! 😨



The defender mishits a back pass that goes past Robert Sanchez for an own goal and gets Leceister back into the game 😳 pic.twitter.com/7i567FJ00X