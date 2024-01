Γιούργκεν Κλοπ: «Δεν θα δουλέψω τον επόμενο χρόνο - Την Παρασκευή ανακοίνωσα την απόφαση στους παίκτες μου»

«Δεν έχω ζήσει ποτέ μία φυσιολογική ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Έχοντας τρεις ή τέσσερις εβδομάδες ξεκούρασης το καλοκαίρι ήταν αρκετό κάποτε, όχι τώρα όμως.

Κανένας σύλλογος, καμία εθνική ομάδα για του χρόνου, κανένας αγγλικός σύλλογος για πάντα, μπορώ να το υποσχεθώ αυτό. Ακόμη και δεν έχω κάτι να φάω, δεν θα συμβεί αυτό».

Εαν κατακτήσω κάτι φέτος, δεν θα με κάνει να αλλάξω γνώμη. Έπρεπε να πάρω μία απόφαση και την πήρα με σύνεση. Είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέσματα που θα έχουμε φέτος. Βλέπω πάντως ότι υπάρχει μία καλή βάση για αυτή την ομάδα και για αυτό είναι η κατάλληλη στιγμή να παραδώσω την ομάδα σε κάποιον άλλο».





