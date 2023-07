Στο κυρίως μενού της βραδιάς τραγούδησε όλες σχεδόν τις μεγάλες του επιτυχίες όπως το «Let me entertain you» και το «Angel» ενώ απέτισε φόρο τιμής στην Tina Turner με το «Land of 1000 dances».Ναι, μίλαγε αρκετά λες και ήθελε να βγάλει τα εσώψυχα του μπροστά σε είκοσι χιλιάδες και πλέον ανθρώπους.Εκεί ακούστηκε και η ατάκα για τους Έλληνες που ίσως ήταν ατυχής έκφραση βρετανικού χιούμορ, αλλά πήρε άλλη διάσταση στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές.Τα έδωσε όμως όλα στη σκηνή, χάρισε ο ίδιος μπλουζάκια στο κοινό, «έπαιζε» συνέχεια μαζί του, έχοντας μια άψογη μπάντα να τον συνοδεύει και είπε μέχρι και Oasis.Αν έλειψε κάτι αυτό ήταν το «My way» στο τέλος-με αυτό είχε κλείσει τη συναυλία του 2015-αφού το κομμάτι του Sinatra ταιριάζει γάντι στην ιδιοσυγκρασία του.Το Σάββατο επέλεξε να πει «α καπέλα» στο encore του κάποιες επιτυχίες του και δεν ξέχασε το «Me and my monkey».Ένα τραγούδι που δεν το ερμηνεύει στα live του, το οποίο όμως λατρεύει το ελληνικό κοινό που τον αποθέωσε στο ελληνικό του come back.