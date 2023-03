Κριστιάνο Ρονάλντο: Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ συμμετοχών σε εθνικές ομάδες

Cristiano Ronaldo is officially the most capped men's player in history (197) 👏 🇵🇹🐐



Record breaker 🤩 pic.twitter.com/jcV7UvAAEY — CR7 (@PrimeCRonaldo) March 23, 2023

Κλείσιμο

Que a 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗮 comece! 🪄 Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



Let the 𝗦𝗵𝗼𝘄 begin! 🎭 This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/gK4UcbpV4s — Portugal (@selecaoportugal) March 23, 2023

Cristiano Ronaldo becomes the most-capped men's international player in history (197) 🇵🇹🐐 pic.twitter.com/19BGq5ePXS — B/R Football (@brfootball) March 23, 2023

Ιστορία έγραψε με την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας οΟ Πορτογάλος σούπερ σταρ που κλήθηκε για 20η σερί χρονιά στην Εθνική ομάδα της χώρας του ξεκίνησε βασικός στον αγώνα απέναντι στο Λίχτενσταϊν για τα προκριματικά του Euro 2024 και έφτασε στις 197 συμμετοχές!Αυτό σημαίνει πως είναι πλέον ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ συμμετοχών σε όλες τις Εθνικές ομάδες.Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι με το Μαρόκο στο Μουντιάλ 2022 του Κατάρ έφτασε τις 196 συμμετοχές και ισοφάρισε το ρεκόρ όλων των εποχών του Μπάντερ Αλ Μουτάουα από το Κουβέιτ.Έκανε το ντεμπούτο του στις 20 Αυγούστου 2003 και ο τελευταίος του αγώνας, προς το παρόν, ήταν στις 10 Δεκεμβρίου 2022 στο Κατάρ. Δηλαδή σε απόσταση 19 χρόνων και 112 ημερών.