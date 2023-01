Κύργιος για τον Τζόκοβιτς: «Θα φτάσει εύκολα στα 28 Grand Slams»

Haha I told you. We created a monster. Well done @DjokerNole …. Sat on my couch and enjoyed the entire show 💰🙏🏽 soak it all in…. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 29, 2023

He will get to 28 slams 😂 easy 🤭🤭🤭🤭🤭 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 29, 2023

the jacket with 22 on it is elite energy, haha I love it…. NEED MORE — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 29, 2023

Κλείσιμο

επέστρεψε στη Μελβούρνη κατακτώντας τον 10ο τίτλο στο Australian Open και ο Νικ Κύργιος δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει τη νέα επιτυχία του Σέρβου.Ένα χρόνο πριν, τις ημέρες της νομικής μάχης και τελικά της απέλασης του Τζόκοβιτς από την Αυστραλία, ο Κύργιος δήλωνε: ««Για το άθλημα, τον χρειαζόμαστε εδώ.Τον νιώθω τώρα, δεν είναι πραγματικά ανθρώπινο αυτό που συμβαίνει».Τώρα 12 μήνες μετά ο Αυστραλός αποθεώνει τον Τζόκοβιτς, μέσα από το twitter. «Χα χα, σας το είπα. Δημιουργήσαμε ένα τέρας. Μπράβο Νόλε…. Κάθισα στον καναπέ μου και απόλαυσα ολόκληρο το σόου» έγραψε αρχικά.Και συνέχισε «Θα φθάσει σε 28 slams εύκολα», ενώ δεν άφησε ασχολίαστη και τη φόρμα με το 22 σε αυτή που φόρεσε ο Τζόκοβιτς μετά τον τελικό.Πηγή: www.gazzetta.gr