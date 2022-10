Vienna Open, Τσιτσιπάς - Νόβακ 2-0: Με το δεξί ο Στέφανος

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnvykdn121qp)

Onwards and upwards! @steftsitsipas eases past Novak 7-6 6-2 to reach the #ErsteBankOpen round of 16! pic.twitter.com/2jUsvTIv2l

On his way ✨@steftsitsipas takes the first set tiebreak against Novak!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/bWo4Xh6015