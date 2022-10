Μάθιου Πέρι: Η αλλόκοτη «μπηχτή» για τον Κιάνου Ριβς στα απομνημονεύματά του

Ο Μάθιου Πέρι με τον Ρίβερ Φίνιξ

Μια παράξενη αντιπάθεια φαίνεται πως τρέφει ογια τον δημοφιλή σταρ. Στα απομνημονεύματά του, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Φιλαράκια» αφήνει μια «μπηχτή» για τον 58χρονο ηθοποιό, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο προσγειωμένα, χαρισματικά και γενναιόδωρα άτομα στο Χόλιγουντ.«Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αυθεντικές σκέψεις και ιδέες, όπως ο Ρίβερ Φίνιξ και ο, πεθαίνουν, αλλά ο Κιάνου Ριβς περπατά ακόμη ανάμεσά μας;» γράφει ο Μάθιου Πέρι στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», που πρόκειται να κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου.Ο Πέρι είχε συνεργαστεί με τον Ρίβερ Φίνιξ στην πρώτη του ταινία με τίτλο «A Night in the Life of Jimmy Reardon» το 1988. Ο 53χρονος σήμερα ηθοποιός είχε παίξει τον «κολλητό» του Φίνιξ στην ταινία. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Σικάγο, αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια δυνατή φιλία και ο Πέρι περιγράφει στο βιβλίο του τον πόνο που βίωσε το 1993 για τον θάνατο του Φίνιξ από υπερβολική δόση σε ηλικία 23 ετών, το 1993. «Ήταν ένας όμορφος άνθρωπος, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Υπερβολικά όμορφος για αυτόν τον κόσμο, όπως αποδείχθηκε», γράφει μεταξύ άλλων ο «Τσάντλερ» για τον αδικοχαμένο και ταλαντούχο σταρ.Παραδόξως, αυτή δεν είναι η μοναδική πικρόχολη αναφορά στο όνομα του Κιάνου Ριβς στο βιβλίο του Πέρι. Ο 53χρονος περιγράφει την αντίδρασή του όταν πληροφορήθηκε στα τέλη του 1997 τον θάνατο του κωμικού. Ο Αμερικανός σταρ του, που την ίδια χρονιά είχε γυρίσει μια κωμωδία με τον Πέρι, πέθανε από υπερβολική δόση σε ηλικία 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους πολυάριθμους φαν του.Όταν έμαθε για το τραγικό συμβάν ο Πέρι (που εκείνο τον καιρό βρισκόταν στο απόγειο της επιτυχίας χάρη στα «Φιλαράκια») το θεώρησε ξανά τεράστια αδικία να πεθαίνουν κάποιοι ενώ... ζει ο Κιάνου Ριβς!«Άνοιξα μια τρύπα στον τοίχο του καμαρινιού τηςόταν το έμαθα», γράφει. «Ο Κιάνου Ριβς περπατά ανάμεσά μας»...Ο Ριβς και ο Πέρι δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ, σύμφωνα με το Page Six.