Euroleague, Ολυμπιακός-Μονακό 71-54: Κυρίαρχος στο δρόμο για το Βελιγράδι, έκανε το 1-0

Donta Hall gets the job done on both ends!🚫🔨@ASMonaco_Basket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WKvkS8TB2l — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2022

A European basketball legend is honored 🏆



Congratulations to Vassilis Spanoulis who has now officially become a Euroleague Basketball Legend!#EveryGameMatters pic.twitter.com/bbMORCku2U — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2022

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

έδωσε στη Μονακό να καταλάβει από το πρώτο παιχνίδι πως θα αυτός θα είναι το αφεντικό της σειράς και μία εμφατική νίκηέκανε το 1-0. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα από την δεύτερη περίοδο κι ύστερα δίδαξαν αμυντική λειτουργία και όλοι πρόσφεραν το κάτι περισσότερο για να έρθει αυτή η νίκη.Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ενέργεια των οπαδών του στο κατάμεστο ΣΕΦ, αλλά το έκανε μόνο στο πρώτο λεπτό (4-0). Σε αντίθεση με τους Πειραιώτες, η Μονακό είχε υπομονή στο παιχνίδι της, ο Τζέιμς δεν εκβίαζε προσπάθειες και οέβαλε μπροστά την ομάδα του με 6-12 (6’). Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν ο λόγος που η γαλλική ομάδα δεν έκλεισε την εναρκτήρια περίοδο με διαφορά μεγαλύτερη των 7 πόντων (8-15) την οποία διαμόρφωσε ο Λι με σουτ πίσω από τα 6.75.Το πρώτο δίλεπτο της επόμενης περιόδου οείδε τους παίκτες του να παίζουν όπως θέλουν. Η παρουσία του Ζαν Σαρλ βελτίωσε ακόμη περισσότερο την αμυντική λειτουργία, και με τις λογικές επιθέσεις που ακολούθησαν Βεζένκοβ και Σλούκας ισοφάρισαν στους 15 πόντους. Ο Ουόκαπ στην άμυνα είχε περάσει χειροπέδες στον Τζέιμς, ο Ζαν Σαρλ δεν έχανε… μάχη, ο Σλούκας σκόραρε αλλά και με δικές του διαδοχικές ασίστ έδωσε δύο εύστοχα τρίποντα στον ΜακΚίσικ για να ακολουθήσει κι ένα επιθετικό κρεσέντο του Πρίντεζη (33-22, 19’).Η Μονακό προσπάθησε να βγάλει μία αντίδραση, αλλά έπεφτε σε ένα αμυντικό τείχος. Ο Ουόκαπ εκτός από την συγκλονιστική του άμυνα πάνω στον Μάικ Τζέιμς είχε ένα διάστημα δύο λεπτών που πήρε την κατάσταση πάνω του με τρίποντο, κλέψιμο, κάρφωμα και δύο δίποντα για να μετατρέψει μόνος του στο σκορ σε 44-30 (26’). Παίκτες έμπαιναν, παίκτες έβγαιναν όμως η άμυνα και η ένταση παρέμενε στην κορυφή της και έτσι η περίοδος ολοκληρώθηκε με 50-36.Το παιχνίδι το είχε φέρει ο Ολυμπιακός στα δικά του μέτρα και το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να μείνει συγκεντρωμένος και να συνεχίσει να βγάζει την ίδια ενέργεια στην πίσω πλευρά του παρκέ. Ορισμένες εξάρσεις των Μονεγάσκων «έσβησαν» γρήγορα κι έτσι η διαφορά παρέμενε σε διψήφιο επίπεδο πόντων με τα τρίποντα των Σλούκα και Πρίντεζη να την επαναφέρουν στους 15 (65-50, 36’). Η κόρνα της λήξης βρήκε 12.000 οπαδούς να ζητούν επιτακτικά το ταξίδι στο Βελιγράδι το οποίο πλέον βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντάΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Από την δεύτερη περίοδο κι έπειτα η άμυνα των «ερυθρόλευκων» δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στη Μονακό. Στην επίθεση οι πολλές προσωπικότητες βγήκαν μπροστά, όλοι όσοι πάτησαν παρκέ πρόσφεραν το καλύτερο δυνατό και ήρθε το 1-0.Ο Τόμας Ουόκαπ εκτός από την συγκλονιστική άμυνα πάνω στον Τζέιμς πρόσφερε 11 πόντους, ένα ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα. Σπουδαίος και ο Σακιέλ ΜακΚίσικ με 12 πόντους και 3 ριμπαόυντ.Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Μάικ Τζέιμς εγκλωβίστηκε και τελείωσε με 10 πόντους (3/10 σουτ), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη. Κακός κι ο Μέικον που έμεινε στους 2 πόντους.Ο Γιώργος Πρίντεζης έκανε ματσάρα με 12 πόντους , ο Κώστας Σλούκας πρόσθεσε 10 πόντους με 6 ασίστ και ο Λιβιό Ζαν Σαρλ τρομερή άμυνα συν 6 πόντους και 7 ριμπάουντ.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Φυσικά οι 54 πόντοι της Μονακό η οποία σκόραρε 84 σε κάθε της παιχνίδι.ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η εικόνα του κατακόκκινου ΣΕΦ αφού 12.000 οπαδοί του Ολυμπιακού ακολούθησαν την προτροπή της ομάδας και φόρεσαν κόκκινη μπλούζα.Ο Ολυμπιακός όταν ηρέμησε, όταν κυκλοφόρησε καλά την μπάλα και όταν βρήκε τον δρόμο από τα 6.75 έκανε τα πάντα πιο εύκολα. Η άμυνα ήταν πάντα στο κορυφαίο της επίπεδο από το τζάμπολ. Εγινε απλά το 1-0 και η σειρά έχει δρόμο.ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 8-15, 33-26, 50-36, 71-54.