Φανταστική Σάκκαρη προκρίθηκε στα ημιτελικά του Indian Wells - Δείτε βίντεο

Στους "4" του Indian Wells ηΗ Ελληνίδα επικράτησε σε 1.38' με 7-5, 6-4 την Έλενα Ριμπάκινα και είναι στα ημιτελικά στην Καλιφόρνια για πρώτη φορά στην καριέρα της.Η Μαρία Σάκκαρη αν και βρέθηκε πίσω με 4-1 στο 1ο σετ έκανε την ανατροπή και επικράτησε άνετα και στο 2ο σετ. Περιμένει πλέον τον αγώνα της Μπαντόσα με την Κουντερμέτοβα (22:00) για μάθει την αντίπαλο της στον αγώνα της Παρασκευής.Αν προκριθεί η Κουντερμέτοβα, η Σάκκαρη θα γίνει από σήμερα η πρώτη Ελληνίδα παίκτρια στην ιστορία που θα μπει στοτης παγκόσμιας κατάταξης της WTA. Διαφορετικά (εν συνεχίσει η Ισπανίδα) θα πρέπει να προκριθεί στον τελικό για να εξασφαλίσει την είσοδό της στην 5άδα. Με τίτλο θα είναι στο Νο2 την Δευτέρα!Αυτός είναι ο 3ος ημιτελικός (Αγία Πετρούπολη, Ντόχα) της μέσα στο 2022 και η 15η νίκη της.Στο 1ο σετ, η Έλενα Ριμπάκινα ξεκίνησε με μπρέικ (2-0) και έφτασε στο 4-1 με το σερβίς της. Η Ελληνίδα μειώνει με δυσκολία σε 4-2 αλλά φτάνει σε μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Η ευκαιρία χάθηκε με άουτ της Σάκκαρη αλλά είχε μια ακόμη ευκαιρία.Η Μαρία Σάκκαρη καταφέρνει να πάρει πίσω το μπρέικ και μειώνει σε 4-3! Ισοφάρισε σε 5-5 και έφτασε σε μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ. Η Ελληνίδα πέτυχε μπρέικ και απέκτησε προβάδισμα με 6-5! Τελικά έκλεισε το σετ στο σερβίς της (7-5) σε 47'.Το 2ο σετ άρχισε με τριπλό μπρέικ πόιντ της Ριμπάκινα αλλά η Σάκκαρη το έσβησε. Έσβησε και άλλο ένα (4ο) και φτάνει στο 1-1.Η Σάκκαρη με μπρέικ απέκτησε προβάδισμα με 2-1 στο 2ο σετ και το υπερασπίζεται με το σερβίς της για το 3-1. Η Ριμπάκινα έσβησε μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη και μείωσε σε 3-2 και εν συνεχεία σε 4-3.Η Ελληνίδα έφτασε στο 5-3 και η Καζάκα πάει το σετ στο 5-4. Η Καζάκα έσβησε 2 ματς πόιντ και η Σάκκαρη με το 3ο επικράτησε με 6-4!«Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευχαριστημένη με τον τρόπο που έπαιξα αν και σε κάποια σημεία ήμουν αγχωμένη. Μου αρέσει να επιστρέφω σε σετ και ματς και έτσι έκανα και σήμερα, είχα πίστη στον εαυτό μου, δεν σέρβιρα καλά στην αρχή αλλά είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι στους 4», θα πει μετά από το παιχνίδι η Σάκκαρη.