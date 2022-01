Χαμός στο NFL: Παίκτης αποχώρησε πετώντας την φανέλα του και η ομάδα του τον «τελείωσε» - Δείτε βίντεο

It seems as though the Glazers have another issue on their hands. One of their star receivers, Antonio Brown, takes off his uniform mid-game and leaves the field. Unbelievable scenes. The Bucs have announced he has been released from the team. #MUFC #NFL pic.twitter.com/So7RUt7iLx — Brad Cox (@BradJCox_) January 2, 2022

Video of Antonio Brown leaving the field after taking off his jersey and shirt and throw it into the stands. pic.twitter.com/1hwNYei5Fq — Field Yates (@FieldYates) January 2, 2022

Here's the video of Bruce Arians making the Antonio Brown news official: “He is no longer a Buc. That's the end of the story. Let's talk about the guys who went out there and won the game."pic.twitter.com/fVBlytElt0 — Ari Meirov (@MySportsUpdate) January 2, 2022

Ένα ασυνήθιστο για τοπεριστατικό σημειώθηκε στο χθεσινό αγώνα μεταξύ των Νιου Γιορκ Τζετς και των Τάμπα Μπέι Μπακανίερς. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Αντόνιο Μπράουν, γνωστός και ως «Big MAD», εκνευρίστηκε, έβγαλε και πέταξε τη φανέλα του στο χορτάρι και αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας πηγαίνοντας στα αποδυτήρια.Ο 33χρονος receiver των φιλοξενούμενων κατα την αποχώρηση του πέταξε τα γάντια και το φανελάκι που φορούσε μέσα από την εμφάνιση των Μπακανίερς στο κοινό και προσπάθησε με κινήσεις του να το ξεσηκώσει, ωστόσο αρκετοί από τους οπαδούς του NFL που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες ενέργειες άρχισαν να τον αποχαιρετούν.Μάλιστα ο παίκτης δεν βγήκε από τα αποδυτήρια παρά τις παραινέσεις του προπονητή του, Μπρους Άριανς.Μετά το τέλος του αγώνα, οπού οι Μπακανίερς κατάφεραν να επικρατήσουν των Νιου Γιορκ Τζετς με 28-24, έγινε γνωστό πως οι πρωταθλητές της περσινής σεζόν ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον «Big MAD».Ο Μπράουν, ο οποίος φέτος είχε αποβληθεί για 3 αγωνιστικές επειδή έκανε χρήση πλαστής κάρτας εμβολιασμού για την COVID-19, έδειξε να μην το παίρνει κατάκαρδα που πλέον αποτελεί παρελθόν για τους Μπακανίερς και σε ανάρτησή του τους ευχαρίστησε για την ευκαιρία που του έδωσαν.