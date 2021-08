Daily Mail: Ο Ρονάλντο συμφώνησε με την Σίτι!

Ronaldo e Manchester City. Done deal ✔️ — Gonçalo Lopes (@_GoncaloLopes) August 26, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το θρίλερ με τονσυνεχίζεται καθώς οι πληροφορίες που τον θέλουν να είναι αγκαλιά με την Μάντσεστερ Σίτι πληθαίνουν.Νωρίς το απόγευμα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία και την Ισπανία ανέφεραν ότι ο CR7 έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Πολίτες όσον αφορά το συμβόλαιο του και αυτό που απομένει είναι το Ok της Γιουβέντους που δεν συμφωνεί στα έμψυχα ανταλλάγματα.Ωστόσο σύμφωνα με την Daily Mail ο Πορτογάλος είναι αποφασισμένος να φύγει από το Τορίνο και έχει ήδη μιλήσει με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει στην Premier League. Όπως υπενθυμίζει όμως το αγγλικό μέσο κι ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι είχε πλέξει το εγκώμιο του Πορτογάλου καθώς είχε πει σε ανύποπτο χρόνο: «Δυστυχώς δεν έχουμε τον παίκτη που θα πάρει ένα παιχνίδι μόνος του. Δεν έχουμε ένα παίκτη όπως ο Κριστιάνο (Ρονάλντο), ο Λίο (Μέσι) ή ο Νεϊμάρ. Και θα είμαι ειλικρινείς μαζί σας καθώς θα σας πω ότι θα ήθελα σαν τρελός έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας». Κι όπως όλα δείχνουν μία ακόμη επιθυμία του θα γίνει πραγματικότητα από τη διοίκηση της Σίτι.Το χορό άνοιξαν Ισπανοί και ΠορτογάλοιΗ νέα φημολογία πάντως για την επιστροφή του πολύπειρου επιιθετικού στην Αγγλία ξεκίνησε από δημοσιεύματα στην Ιβηρική χερσόνησο. Τόσο η ισπανική εφημερίδα As, αλλά και ο Πορτογάλος δημοσιογράφος Γκονσάλο Λόπες θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία των «Πολιτών» με τον«Ρονάλντο και: Τελειωμένη υπόθεση», ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Λόπες χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το deal.Αυτό το έκανε η As η οποία επιβεβαίωσε τη συμφωνία των δύο πλευρών, αναφέροντας όμως ότι απομένει και η συμφωνία της Σίτι με τηΣύμφωνα με την As ο Ρονάλντο θα υπογράψει μέχρι το 2023 με 15 εκατ. το χρόνο απολαβές, η Γιουβέντους θα πάρει 25 εκατ. όμως η διαφωνία μέχρι στιγμής είναι στον παίκτη που θα δώσει η Σίτι (πέρα από τα χρήματα).Η Γιούβε θέλει τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, γιατί έχει μεγάλη ανάγκη από σέντερ και όχι από εξτρέμ, όμωςείναι αρνητικός στο να φύγει ο Βραζιλιάνος. Αντιθέτως δεν έχει θέμα να παραχωρηθεί ένας εκ των Μπερνάρντο Σίλβα, Ραχίμ Στέρλινγκ, ωστόσο οι μπιανκονέρι δεν συναινούν σ' αυτά τα ονόματα.