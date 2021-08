Κορωνοϊός: Στα 3.538 τα νέα κρούσματα - 336 οι διασωληνωμένοι, 28 θάνατοι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμέναπου καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι, εκ των οποίων 29 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 573.605 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 51.1% άνδρες.Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 216 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.845 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.Οιασθενών με COVID-19 είναι, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταιείναι(59.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 83.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.943 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 265 (ημερήσια μεταβολή +2.32%).Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 266 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 2.044 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 19 Ιουλίου 2021 έως 16 Αυγούστου 2021. Από τον έλεγχο των 2.044 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 1.883 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring).Εκ των 1.883 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 1.760 αφορούν στο στέλεχος Delta, 87 αφορούν στο Alpha και 36 αφορούν στο Βeta.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΕΟΔΥ η επικράτηση τηςστα νέα στελέχη είναι στο 100% στην Ήπειρο, της Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και την Πελοπόννησο. Δείτε τον Σχετικό πίνακαΔείτετην ημερήσια επιδημιολογική εικόνα του ΕΟΔΥ