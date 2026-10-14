Μήνυση από τον Τάκη Θεοδωρικάκο για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης
Μήνυση από τον Τάκη Θεοδωρικάκο για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης
Αφορμή αποτέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον Τάκη Θεοδωρικάκο
Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε το πρωί της Τετάρτης 14/10 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πρόθεσης εξαπάτησης τρίτων προσώπων και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης που ενδεχομένως προκύψει από την διερεύνηση της υπόθεσης.
Αφορμή αποτέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο συγκεκριμένο μήνυμα ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας από τον οποίο απεστάλησαν τα μηνύματα μέσω WhatsApp, με τον αποστολέα να εμφανίζεται ως ο υπουργός, φέρεται να έχει αποκτηθεί από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και να είναι καταχωρημένος σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του πραγματικού χρήστη του αριθμού ή η γνησιότητα των στοιχείων καταχώρησής του.
Η μήνυση υπεβλήθη στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αφορμή αποτέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο συγκεκριμένο μήνυμα ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας από τον οποίο απεστάλησαν τα μηνύματα μέσω WhatsApp, με τον αποστολέα να εμφανίζεται ως ο υπουργός, φέρεται να έχει αποκτηθεί από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και να είναι καταχωρημένος σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του πραγματικού χρήστη του αριθμού ή η γνησιότητα των στοιχείων καταχώρησής του.
Η μήνυση υπεβλήθη στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
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