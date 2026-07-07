Παππάς προς Φάμελλο: Να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής

Κορυφώνονται οι διεργασίες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου - Πάνω από 110 μέλη φέρονται να στηρίζουν την αυτόνομη κάθοδο στις εθνικές εκλογές