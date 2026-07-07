Παππάς προς Φάμελλο: Να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής
Παππάς προς Φάμελλο: Να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής
Κορυφώνονται οι διεργασίες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου - Πάνω από 110 μέλη φέρονται να στηρίζουν την αυτόνομη κάθοδο στις εθνικές εκλογές
Αίτημα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναμένεται να καταθέσει εντός της ημέρας ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παππάς με αίτημα του τόσο προς τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, όσο και προς την Αναπληρώτρια Γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά αναμένεται να ζητήσει αφενός να συνεδριάσει άμεσα η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και αφετέρου να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, μετά τις παραιτήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών του συλλογικού οργάνου.
Σημειωτέον ότι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος προκύπτει από εκλογική διαδικασία, άρα δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων για την μειοψηφία, η οποία, όπως μετέδωσε το protothema.gr, έχει συγκεντρώσει αισθητά πάνω από 110 μέλη υπέρ της άποψης της για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εθνικές εκλογές, εκτιμώντας ότι θα αυξήσει τις δυνάμεις της προοδευτικά και καθώς το κόμμα οδεύει προς την κομβική συνεδρίαση του καθοδηγητικού οργάνου, το ερχόμενο Σάββατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παππάς με αίτημα του τόσο προς τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, όσο και προς την Αναπληρώτρια Γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά αναμένεται να ζητήσει αφενός να συνεδριάσει άμεσα η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και αφετέρου να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, μετά τις παραιτήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών του συλλογικού οργάνου.
Σημειωτέον ότι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος προκύπτει από εκλογική διαδικασία, άρα δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων για την μειοψηφία, η οποία, όπως μετέδωσε το protothema.gr, έχει συγκεντρώσει αισθητά πάνω από 110 μέλη υπέρ της άποψης της για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εθνικές εκλογές, εκτιμώντας ότι θα αυξήσει τις δυνάμεις της προοδευτικά και καθώς το κόμμα οδεύει προς την κομβική συνεδρίαση του καθοδηγητικού οργάνου, το ερχόμενο Σάββατο.
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