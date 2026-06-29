«Χρόνια πολλά αγαπημένη μου»: Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κόρη του, Δάφνη, για τα γενέθλιά της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Δάφνη Μητσοτάκη Γενέθλια

«Χρόνια πολλά αγαπημένη μου»: Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κόρη του, Δάφνη, για τα γενέθλιά της

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύτηκε από μια κοινή τους φωτογραφία

«Χρόνια πολλά αγαπημένη μου»: Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κόρη του, Δάφνη, για τα γενέθλιά της
Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη μικρότερη κόρη του, Δάφνη, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα λιτό αλλά τρυφερό μήνυμα.

«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά αγαπημένη μου!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:


Λίγο αργότερα ανάρτηση έκανε και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια της Σοφίας Μητσοτάκη, έγραψε: «Χρόνια πολλά, λουλούδι μου! Σ' αγαπώ πολύ».

Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης