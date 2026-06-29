«Χρόνια πολλά αγαπημένη μου»: Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κόρη του, Δάφνη, για τα γενέθλιά της
«Χρόνια πολλά αγαπημένη μου»: Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κόρη του, Δάφνη, για τα γενέθλιά της
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύτηκε από μια κοινή τους φωτογραφία
Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη μικρότερη κόρη του, Δάφνη, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της.
Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα λιτό αλλά τρυφερό μήνυμα.
«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά αγαπημένη μου!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
Λίγο αργότερα ανάρτηση έκανε και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.
Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια της Σοφίας Μητσοτάκη, έγραψε: «Χρόνια πολλά, λουλούδι μου! Σ' αγαπώ πολύ».
Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα λιτό αλλά τρυφερό μήνυμα.
«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά αγαπημένη μου!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγο αργότερα ανάρτηση έκανε και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.
Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια της Σοφίας Μητσοτάκη, έγραψε: «Χρόνια πολλά, λουλούδι μου! Σ' αγαπώ πολύ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα