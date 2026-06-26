Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Ούτε κιχ για τη δικαίωση Πουλή και Θεοφιλάτου μετά τις συκοφαντίες για το ΚΕΕΛΠΝΟ, Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Παύλος Πολάκης Σταμάτης Πουλής ΚΕΕΛΠΝΟ

Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Ούτε κιχ για τη δικαίωση Πουλή και Θεοφιλάτου μετά τις συκοφαντίες για το ΚΕΕΛΠΝΟ, Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε

«Όλες οι ιστορίες του Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ τελείωσαν δικαστικά με τη συντριπτική του ήττα!» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Ούτε κιχ για τη δικαίωση Πουλή και Θεοφιλάτου μετά τις συκοφαντίες για το ΚΕΕΛΠΝΟ, Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε
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Τα καυστικά σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε η αφωνία του Παύλου Πολάκη μετά την δεύτερη αθώωση του Σταμάτη Πουλή και της συζύγου του, Ανδρονίκης Θεοφιλάτου για τις προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ τις οποίες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «χρέωνε σε αυτούς τους ανθρώπους».

Όπως γράφει σε ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας για τον Παύλο Πολάκη «ούτε λέξη! Κιχ! "Μουρμού" που λέει και ο ίδιος» για «τις απέραντες συκοφαντίες». «Αυτό είναι το πραγματικό ήθος της Αριστεράς. Η δήθεν ευαισθησία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαντλείται στο εάν μας συμφέρει και στο εάν είναι δικός μας ή αντίπαλός μας. Υποκριτές!» συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης καταλήγοντας με τη φράση: «Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μήν κρυώνουμε να ξέρεις…».



Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Παύλο Πολάκη

Ψάχνω να δω εάν ο λαλίστατος @pavpol2222 έκανε το παραμικρό σχόλιο για την οριστική και αμετάκλητη δικαίωση του @stamatispoulis για τις απέραντες συκοφαντίες που του είχε απευθύνει ο Πολάκης για το Κεελπνο, μετά και την ομόφωνη αθώωση του χθες, στην τελευταία Δίκη που είχε απομείνει. Ούτε λέξη! Κιχ! «Μουρμού» που λέει και ο ίδιος. Ψάχνω να δω εάν ένας οποιοσδήποτε Αριστερός «της ανθρωπιάς και των δικαιωμάτων» έχει πει μία οποιαδήποτε συγγνώμη. Και όμως ένα νεαρό ζευγάρι, ο Σταμάτης και η Ανδρονίκη, μάλιστα ο ένας Πρόεδρος τότε του Συλλόγου Εργαζομένων απολύθηκαν από την δουλειά τους βάσει αυτών των συκοφαντιών. Διασύρθηκαν, μπήκαν οι εισαγγελείς στο σπίτι τους, είδαν το όνομά τους πρωτοσέλιδο, άκουγαν επί χρόνια να τους κατηγορούν στην Βουλή. Έστησαν βάσει αυτών για μένα ολόκληρη Εξεταστική στην Βουλή για την Υγεία, προσπάθησαν να μου ασκήσουν και εμένα δίωξη, διέσυραν τους πιο στενούς μου συνεργάτες, εκβίασαν….και τελικά; Άπαντες αμετάκλητα ΑΘΩΟΙ και μετά;…. «Μουρμού»….αυτό είναι το πραγματικό ήθος της Αριστεράς. Η δήθεν ευαισθησία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαντλείται στο εάν μας συμφέρει και στο εάν είναι δικός μας ή αντίπαλός μας. Υποκριτές! «Μουρμού»….
Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε να ξέρεις….

Η αθώωση Πουλή

Σε ανάρτησή του την Πέμπτη, ο υπουργός Υγείας έγραψε για τον Σταμάτη Πουλή και την Ανδρονίκη Θεοφιλάτου ότι κηρύχθηκαν «ομόφωνα αθώοι» και στη δεύτερη δίκη «για τις άλλες 74 προσλήψεις, τις οποίες ο Πολάκης χρέωνε σε αυτούς τους ανθρώπους και για τις οποίες η κα Τουλουπάκη είχε ασκήσει δίωξη».

«Όλες οι ιστορίες του Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ τελείωσαν δικαστικά με τη συντριπτική του ήττα!» προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης

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Η ανάρτηση Γεωργιάδη για την αθώωση Πουλη-Θεοφιλάτου

Σήμερα έληξε οριστικά η περιπέτεια των @stamatispoulis και της συζύγου του, κας Ανδρονίκης Θεοφιλάτου, με τις συκοφαντίες του @pavpol2222 για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη δίκη για τις άλλες 74 προσλήψεις, τις οποίες ο Πολάκης χρέωνε σε αυτούς τους ανθρώπους και για τις οποίες η κα Τουλουπάκη είχε ασκήσει δίωξη. Ομόφωνα ΑΘΩΟΙ! Κι όμως, για αυτές τις ψευτιές απολύθηκαν και παρολίγον να καταστραφεί η ζωή τους. Ακόμη αναμένουν μια συγγνώμη από κάποιον αριστερό, αλλά πού να βρουν αυτοί τέτοιες ευαισθησίες. Όλες οι ιστορίες του Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ τελείωσαν δικαστικά με τη συντριπτική του ήττα!
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