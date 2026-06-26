Γεωργιάδης κατά Πολάκη: Ούτε κιχ για τη δικαίωση Πουλή και Θεοφιλάτου μετά τις συκοφαντίες για το ΚΕΕΛΠΝΟ, Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε