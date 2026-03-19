Από το 2021 επιχειρεί η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας που αναχαίτισε σήμερα δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους
Έμπειρα στελέχη υπηρετούν στην ελληνική Πυροβολαρχία – Έργο της η φύλαξη των εγκαταστάσεων της ARAMCO - Αμυντική ενέργεια η κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων, δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Έμπειρα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μετέχουν στην ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT, η οποία αναχαίτισε σήμερα δυο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, εντός της περιοχής ευθύνης της, στην νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία. Η επιχείρηση κατάρριψης των πυραύλων, διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης ήταν αμυντική ενέργεια και δεν συνιστά κλιμάκωση ή επίθεση.
Η ανάπτυξη της ελληνικής Πυροβολαρχίας στην περιοχή ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο της αποστολής της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, με βασικό έργο για την «Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας» (ΕΛΔΥΣΑ) την αντιαεροπορική κάλυψη των εγκαταστάσεων της ARAMCO. Να σημειωθεί ότι η πλευρά της Σαουδικής Αραβίας είχε ζητήσει την επέκταση της κάλυψης μέσω των ελληνικών Patriot μέχρι το 2026.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίαςέγινε νόμος τον Ιούλιο του 2024 με τις θετικές ψήφους της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εώ κατά είχαν ταχθεί το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας και τα υπόλοιπα κόμματα.
Ησυμφωνία ρύθμιζε και επικαιροποιούσε συνολικότερα τους όρους της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία. Με την συγκεκριμένη σύμβαση κυρώθηκε, και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 26 Ιουλίου 2022. Όπως αναφερόταν τότε, με την συμφωνία «επιδιώκεται η ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων των συμβαλλόμενων μερών, μέσω στενής στρατιωτικής συνεργασίας και επιβεβαιώνεται ότι η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την προστασία της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας και δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους ή ομάδας κρατών».
Οι δυνατότητες των Patriot
Χαρακτηριστικά Ραντάρ AN/MPQ-65 Radar Set
- Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON
- Περιγραφή: Ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού στόχων και καθοδήγησης βλήματος
- Τύπος: PHASED ARRAY
- Κάλυψη: 120°
- Μέγιστη Εμβέλεια: 170 χλμ
Χαρακτηριστικά Εκτοξευτήρα M-901 Launching Station
- Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON
- Περιγραφή: Τετραπλός εκτοξευτήρας Α/Α βλημάτων
- Τύποι Βλημάτων
- MIM-104D GEM (Guidance Enhanced Missile)
- MIM-104B SOJC (Stand-Off Jammer Counter)
- MIM-104A
- Επιδόσεις:
- Μέγιστη Ταχύτητα: 3+ Mach
- Επιτάχυνση: 30 g
- Μέγιστο ύψος εμπλοκής: 24 χλμ
- Μέγιστη εμβέλεια: 160 χλμ
- Βάρος Κεφαλής: 90 κιλά
«Αμυντική ενέργεια, αποδεικνύει πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις»
Σε δηλώσεις του για το ζήτημα, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια αμυντική ενέργεια, μια ενέργεια αποτροπής.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ο οποίος τόνισε ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί και πρόσθεσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έμμεσα αλλά με σαφήνεια προστατεύουν το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.
Η δήλωση Δένδια«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σ. Αραβίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει όλον αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών».
«Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η διμοιρία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή και η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μία τεράστια σημασία», πρόσθεσε στη συνέχεια.
«Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των ΕΔ, της ελληνικής ΠΑ στη Σ. Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν», είπε.
