Από το 2021 επιχειρεί η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας που αναχαίτισε σήμερα δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Έμπειρα στελέχη υπηρετούν στην ελληνική Πυροβολαρχία – Έργο της η φύλαξη των εγκαταστάσεων της ARAMCO - Αμυντική ενέργεια η κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων, δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος