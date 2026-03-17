Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
Μετά την παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ότι προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής τον Βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο.
«Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια« αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
Όπως είναι γνωστό, ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής και να παραδώσει την έδρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα