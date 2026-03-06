Βίντεο Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού: Ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλους, όπου κι αν ζουν
Ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη νέα μεταρρύθμιση που θα ισχύσει από τις επόμενες εθνικές εκλογές
Στη δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους στις επόμενες εθνικές εκλογές, μέσω επιστολικής ψήφου αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .
Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι μέχρι το 2019 όσοι Έλληνες ζούσαν στο εξωτερικό και επιθυμούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έπρεπε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε, το 2023 έγινε το πρώτο βήμα, καθώς για πρώτη φορά οι Έλληνες της διασποράς είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν στο εξωτερικό.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τις προηγούμενες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων μια ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς εκλογικά κέντρα.
«Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια αυτονόητη εξέλιξη που διασφαλίζει ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν ζουν.
Όπως ανέφερε, η ρύθμιση αυτή αποτελεί έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία τιμά έμπρακτα τον ελληνισμό της διασποράς.
Αναλυτικά ο πρωθυπουργός αναφέρει:
«Μέχρι το 2019 αν ζούσες στο εξωτερικό, και ήθελες να ψηφίσεις έπρεπε να ταξιδέψεις στην Ελλάδα. Το 2023 κάναμε το πρώτο βήμα, για ΄πρώτη φορά οι Έλληνες της διασποράς ψήφισαν σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Τις προηγούμενες μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση. Από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν. Ακριβώς όπως το έκαναν στις ευρωεκλογές. Χωρίς μετακινήσεις και ταξίδια πολλών χιλιομέτρων έως το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο. Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο. Είναι το αυτονόητο. Ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες, όπου και αν αυτοί ζουν. Έτσι τιμούμε την διασπορά στην πράξη».
