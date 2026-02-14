Εκρηκτικό το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ: Πυρά στη χθεσινή συζήτηση, καχυποψία ενόψει της αυριανής συνάντησης της ΚΟΕΣ

Κλείσιμο

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στο, με τα γεγονότα να αποκαλύπτουν σημάδια έντονης καχυποψίας στο εσωτερικό για τους όρους του παιχνιδιού προς το Συνέδριο και τις εθνικές εκλογές.Η πολύωρη χθεσινή συζήτηση, με ανταλλαγή πυρών μεταξύ της ηγεσίας και στελεχών του, δίνει τη «σκυτάλη» στην αυριανή πρώτη συνάντηση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, όπου τα ίδια πρόσωπα και η «διεύρυνσή» τους θα κάνουν πρόβα αναμέτρησης για την κορυφαία κομματική διαδικασία στο τέλος του Μαρτίου.Η «ακούνητη βελόνα» και οι μικροί «εμφύλιοι» στο εσωτερικό του κόμματος από τις διαφορετικές απόψεις (όπως για τους χειρισμούς σχετικά με τις δύο….ΠΑΣΚΕ, μετά την υπόθεση) τροφοδοτούν την ένταση κι πυροδοτούν έως και… ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Στις δημόσιες παρεμβάσεις τους προσπαθούν να λειάνουν τις αντιθέσεις, αν και δεν το καταφέρνουν πάντα. Ανταλλάσσουν όμως σκωπτικά και ενίοτε δηλητηριώδη σχόλια και προαναγγέλλουν σκληρές κόντρες στο πεδίο της μάχης: αύριο η ομιλίαστην ΚΟΕΣ θα κρίνει και το κλείσιμο της συνεδρίασης, αφού αρκετά στελέχη θα απαντήσουν ανάλογα και στον ίδιο τόνο, ειδικά εάν ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατηγορήσει εκ νέου κορυφαία στελέχη ότι έχουν επί της ουσίας μείνει στην εποχή της εσωκομματικής μάχης για την εκλογή ηγεσίας και ως εκ τούτου παράγουν εσωστρέφεια. Το είπε χθες και του απάντησε οσημειώνοντας ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια».Νωρίτερα μιλώντας στο OPEN οείχε ταχθεί επίσης κατά της εσωστρέφειας και δήλωνε δικαιωμένος που έθεσε εγκαίρως το θέμα της «βελόνας» ζητώντας να κινηθούν πιο γρήγορα και αποφασιστικά γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τις εκλογές. «Όταν κάνεις προτάσεις στα όργανα, δεν είναι αμφισβήτηση αλλά αγωνία για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα», εξήγησε ο κ.απευθυνόμενος στο, ο οποίος δια των προεδρικών, εντός κι εκτός των συνεδριάσεων επιχειρεί να πείσει ότι όλα δουλεύουν ρολόι.Ο ίδιος υποστήριξε με την εισαγωγική του τοποθέτηση ότι τα όργανα συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ότι «δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος» και απευθυνόμενος στα κορυφαία στελέχη συνέχισε στον ίδιο τόνο: «Όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη». Μάλιστα υπογράμμισε ότι τον θίγει προσωπικά η αναφορά στον αλγόριθμο και στο αποτύπωμα που αφήνει στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα. «Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α' Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο», επέμεινε ο αρχηγός τουαμφισβητώντας τα όσα κατέθεσε στο διάλογο για τον «αλγόριθμο» ο κ. Δούκας και στη συνέχεια υποστήριξαν στελέχη κοντά στον κ. Γερουλάνο και τηνΗ χθεσινή συζήτηση κυλούσε με ένταση και σε αυτό συνέβαλε και ο χειρισμός της υπόθεσης Παναγόπουλου μετά την αρχική απόφαση για την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, όσο διαρκεί ο έλεγχος για υπεξαίρεση κονδυλίων για ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Χθες με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας ζήτησαν και την παραίτησή του από την προεδρία της ΓΣΕΕ για να τους απαντήσει οότι δεν κάνει βήμα πίσω κι ότι στόχος του είναι να οδηγήσει τη ΓΣΕΕ σε ένα νικηφόρο εκλογικό αποτέλεσμα στο Συνέδριο του Απριλίου. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε με δήλωσή του από τη Θεσσαλονίκη επισημάνει ότι δεν θα επιτρέψει να πληγωθεί άλλο το ΠΑΣΟΚ και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν γέφυρες πλέον με την ΠΑΣΚΕ, όσο παραμένει πρόεδρος ο κ. Παναγόπουλος. Ούτως ή άλλως το Δίκτυο της Χαριλάου Τρικούπη κατεβάζει άλλο ψηφοδέλτιο υπό τονστις κάλπες του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο για την εκλογή αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο. Το ΠΑΣΟΚ μέσω της απόφασή του καλεί πάντως τους πράσινους συνδικαλιστές να προσέλθουν στο δικό του Συνέδριο που θα προηγηθεί και φαίνεται να επιδιώκει τη δρομολόγηση της καθόδου της ΠΑΣΚΕ με άλλον επικεφαλής στην αρένα της ΓΣΕΕ. «Αυτό θα το αποφασίσουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν», υποστηρίζει ο κ. Παναγόπουλος δείχνοντας ότι θα είναι …μακρύς ο δρόμος της κόντρας στον συνδικαλιστικό χώρο της ευρύτερης παράταξης.Στο κεντρικό πράσινο Συνέδριο του Μαρτίου, μπορεί οι υποψήφιοι αρχηγοί του 2024 να μην σκοπεύουν να βάλουν εκ νέου θέμα ηγεσίας, ωστόσο οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις και το δύσβατο τοπίο που αφήνει ελάχιστο χώρο στις θετικές ανατροπές οδηγεί κορυφαία στελέχη στο να μην μασήσουν τα λόγια τους. Έτσι τουλάχιστον πιστεύουν οι υποστηρικτές τους. Οσύμφωνα με πληροφορίες, είπε χθες μετά τα «καρφιά» Ανδρουλάκη ότι: «Δεν σε αμφισβήτησα ποτέ μετά από τις εσωκομματικές εκλογές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις». Για την εκλογή Συνέδρων ρώτησε δε τον αρχηγό: «Σύνεδροι: Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και να μα λες ότι για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1 -1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο το 2022. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο». Με την τοποθέτησή του μάλιστα ο κ. Δούκας επανέλαβε ένα «όχι» στην εσωστρέφεια αλλά και «στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας». Χρειάζεται συμπλήρωσε «διάλογος και σύνθεση για τη νίκη». Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν λόγο για ανύπαρκτους διαλόγους που ακούστηκαν στη συνέχεια, αλλά ο κ. Δούκας αναφέρει ότι υπήρξαν, όπως ακούστηκαν.φάνηκε να ενοχλείται από τη φράση Ανδρουλάκη ότι «πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι οι εσωκομματικές εκλογές τέλειωσαν» και υπογράμμισε ότι με αυτήν την αναφορά που δημοσιοποιήθηκε «η συζήτηση θα γίνεται πάλι γύρω από αυτά». «Πρέπει να πάμε με νηφαλιότητα στο Συνέδριο να κλείσουμε όσα θέματα είναι ανοιχτά, διότι αν δεν τα κλείσουμε θα τα βρούμε μπροστά μας», είπε ο κ. Γερουλάνος σήμερα στο Action 24. Για τη χθεσινή συνεδρίαση ισχυρίστηκε ότι «ήταν πολιτικά μεστή» αποφεύγοντας να αναφερθεί στο εκρηκτικό κλίμα. Για τις μετεκλογικές συνεργασίες (ο Δούκας έχει προτείνει ψήφισμα με το «όχι» στη ΝΔ) οεπανέλαβε ότι θα είναι καταστροφικό για τη ώρα κι ότι η δεξιά πολυκατοικία πρέπει να δει τι θα κάνει στο χώρο της.με την παρέμβασή του στο ίδιο τραπέζι ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα η προγραμματική συζήτηση με τα προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά) πάνω στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να μην περιορίζεται σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες ή μόνο για τη συνταγματική αναθεώρηση στο συνέδριο. «Να είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ συζητά, αναζητά συγκλίσεις, κάνει συμμαχίες, έχει δυνητικούς εταίρους σε μια προοδευτική διακυβέρνηση», πρόσθεσε ο κ. Κατρίνης.Την προσεχή Τετάρτη θα συνεδριάσει ξανά (εκτός απροόπτου) η Πολιτική Γραμματεία για την εξειδίκευση της στρατηγικής. «Η στρατηγική μας μέχρι τώρα έχει αποτύχει», είχε εκτιμήσει σε προηγούμενη συνεδρίαση οενώ στη χθεσινή συνάντηση η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού,ζήτησε να πάνε παρακάτω, άρα να διορθώσουν την στρατηγική τους. Η Διαμαντοπούλου μίλησε για την ανάγκη εξειδίκευσης της στρατηγικής και των προτάσεων, άνοιξε θέμα Συντάγματος και έθιξε το ζήτημα του πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος, αναφέρθηκε στη διεύρυνση του κόμματος και θυμίζοντας ότι η ίδια ως υποψήφια αρχηγός είχε προτείνει όσοι βουλευτές έρχονται στο ΠΑΣΟΚ να παραδίδουν την έδρα τους, αλλά εκλέχτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός θα καθορίσει το πλαίσιο. Πρότεινε δε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τα μείζονα θέματα., ζήτησε από τονα τραβήξει πίσω την απόφαση για τον «αλγόριθμο» γιατί «είναι απλά αντικαταστατικό το σύστημα» και δήλωσε: «Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση. Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος. Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου».