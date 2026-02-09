Καραγκούνης: Θα αξιολογηθεί τι έπραξαν άλλες υπηρεσίες που όφειλαν να κάνουν ελέγχους για τις διαρροές στη «Βιολάντα»

Στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποίησε η περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας της Επιθεώρησης Εργασίας σε εργοστάσια της περιοχής, μεταξύ των οποίων και της «Βιολάντα», παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας