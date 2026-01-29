Κλείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο για 15 μέρες, πριν από τον Μάιο του 2027 παραδίδεται το Flyover λέει ο Ταχιάος
Κλείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο για 15 μέρες, πριν από τον Μάιο του 2027 παραδίδεται το Flyover λέει ο Ταχιάος
Προσπάθειες για νωρίτερη παράδοση της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου στη Θεσσαλονίκη
Κλειστό θα είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ μετά το Πάσχα θα υπάρξει και άλλη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.
Το κλείσιμο του μετρό θα γίνει προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επέκτασής προς την Καλαμαριά, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο.
Την ίδια ώρα ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται έτσι ώστε να παραδοθεί νωρίτερα από τον Μάιο του 2027 η Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος Flyover στους Θεσσαλονικείς.
«Με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί για το έργο, θα παραδοθεί στις 16 Μαΐου του 2027. Έχουμε όμως ζητήσει να τρέξουν ακόμη πιο γρήγορα οι εργασίες για να μη ταλαιπωρούνται άλλο οι Θεσσαλονικείς. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να το παραδώσουμε πριν από τον Μάιο του 2027», τόνισε ο κ. Ταχιάος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7.
Ερωτηθείς για την έκταση του Flyover αλλά και για τα οχήματα που θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν πάνω στην μεγαλύτερη, όπως είπε, γέφυρα της Ελλάδας, υπογράμμισε: «Το έργο Flyover, θα ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και θα ολοκληρώνεται λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Απο αυτή την γέφυρα θα μπορούν να περνούν μόνο ιχ αυτοκίνητα και φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων, θα έχει 2 συν 2 λωρίδες κυκλοφορίας, δεν θα έχει διόδια και θα είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα. Επιπλέον θα έχει ηχοπετάσματα. Ζητήσαμε μάλιστα να μπουν αυτά σε όλο το μήκος της διεπαφής με τον αστικό ιστό έτσι ώστε να μην υπάρχει όχληση και επίσης να μπουν και στον περιφερειακό».
«Επιπλέον μελετάμε αυτή τη στιγμή την δημιουργία του δρόμου που θα συνδέει τον κόμβο Κ11 με την Ραιδεστό για να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένας δακτύλιος που θα αλλάξει τις κινήσεις από το Πανόραμα προς την πόλη και αντίστροφα και από τη Θέρμη προς την πόλη επίσης», συμπλήρωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα