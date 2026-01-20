Γεωργιάδης κατά ΕΦΣΥΝ για το δυστύχημα στην Ισπανία: Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια, όλα έχουν ένα όριο

Αφορμή το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία





Με αφορμή, τέλος, ότι στην Ισπανία η κυβέρνηση είναι σοσιαλιστική, κάνει λόγο για «αριστερή υποκρισία» αφού «για τους εδώ Αριστερούς φυσικά εκεί η Κυβέρνηση δεν θα φταίει» επισημαίνοντας «σκεφθείτε εάν στην Ελλάδα ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα είχε συμβεί, από μια γραμμή πρόσφατα κατασκευασμένη με 80.000.000€ κόστος που είχε τελικά ρωγμή, τί θα έλεγαν οι ίδιοι ακριβώς και τί θα ακούγαμε για τις ευθύνες του Μητσοτάκη, του Υπουργού, για την διαφθορά κλπ».







Την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία με τον υπουργό Υγείας να κατηγορεί την εφημερίδα για «χυδαιότητα» και να τονίζει «Αιδώς Αργείοι, όλα έχουν ένα όριο».

Ο κ. Γεωγιάδης αφού επισημαίνει «την προσεκτική και σεβάσμια στάση» από κυβερνητικά στελέχη για ό,τι συνέβη στην Ισπανία, στη συνέχεια συμπληρώνει ότι αυτή «παραβιάστηκε συστηματικά εδώ μέσα με ανόητα σχόλια του τύπου «εκεί δεν υπήρξε πυρόσφαιρα» ενώ εκεί η σύγκρουση δεν ήταν μετωπική ή ότι «δεν υπήρχε μπάζωμα» ενώ η ζημιά στο δίκτυο εκεί λόγω της φύσης του δυστυχήματος (πλάγια σύγκρουση) ήταν μικρή κλπ».

«Όλα αυτά τα σχόλια είχαν ένα προφανές άγχος μήπως η Κοινή Γνώμη εδώ αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι τελικά η Πολιτική εκμετάλλευση που ζήσαμε δεν έχει προηγούμενο.

Σήμερα όμως η @EFSYNTAKTON αυτό το έκανε επίσημη γραμμή της Αριστεράς και αυτό πάει πολύ. Αφήστε κύριοι ήσυχους τους νεκρούς και τις οικογένειες τους εκεί να πενθήσουν, αφήστε την τραγωδία εδώ και τους υπευθύνους να κριθούν από την Δικαιοσύνη στην Δίκη που σε λίγο επιτέλους ξεκινά. Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια όλα έχουν ένα όριο» προσθέτει ο υπουργός Υγείας.

Με αφορμή, τέλος, ότι στην Ισπανία η κυβέρνηση είναι σοσιαλιστική, κάνει λόγο για «αριστερή υποκρισία» αφού «για τους εδώ Αριστερούς φυσικά εκεί η Κυβέρνηση δεν θα φταίει» επισημαίνοντας «σκεφθείτε εάν στην Ελλάδα ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα είχε συμβεί, από μια γραμμή πρόσφατα κατασκευασμένη με 80.000.000€ κόστος που είχε τελικά ρωγμή, τί θα έλεγαν οι ίδιοι ακριβώς και τί θα ακούγαμε για τις ευθύνες του Μητσοτάκη, του Υπουργού, για την διαφθορά κλπ».

Η Ισπανία βιώνει από χθες μία τεράστια σιδηροδρομική τραγωδία, με 40 ήδη νεκρούς που δυστυχώς ενδέχεται να αυξηθούν καθώς υπάρχουν πολλοί βαριά τραυματισμένοι. Από την θλίψη μας για τους νεκρούς εκεί και από σεβασμό για τους συγγενείς των νεκρών των Τεμπών εδώ δεν κάναμε ούτε σχόλιο για την τοξικότητα που κυριάρχησε στην Ελλάδα μετά τα Τέμπη, τις κατηγορίες ότι για όλα φταίει η Κυβέρνηση, ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο κλπ. Δυστυχήματα και τραγωδίες δυστυχώς πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν. Μακάρι να ήταν αλλιώς η φύση της ζωής μας.

Στην Ισπανία έχουν Σοσιαλιστική Συγκυβέρνηση με την Άκρα Αριστερά άρα για τους εδώ Αριστερούς φυσικά εκεί η Κυβέρνηση δεν θα φταίει, όμως σκεφθείτε εάν στην Ελλάδα ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα είχε συμβεί, από μια γραμμή πρόσφατα κατασκευασμένη με 80.000.000€ κόστος που είχε τελικά ρωγμή, τί θα έλεγαν οι ίδιοι ακριβώς και τί θα ακούγαμε για τις ευθύνες του Μητσοτάκη, του Υπουργού, για την διαφθορά κλπ για να καταλάβετε επιτέλους τί θα πει Αριστερή Υποκρισία. Αιδώς Αργείοι!