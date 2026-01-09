Δένδιας: Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 επειδή πλησιάζουν εκλογές

Σε τοποθέτησή του στη Βουλή, ο υπουργός Άμυνας κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιδιώκει την υποβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών - Ψηφίζεται σε λίγες ώρες το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις