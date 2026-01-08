Πλεύρης κατά Βαρουφάκη: Εμπιστευτήκαμε τις τύχες της οικονομίας σε έναν άνθρωπο που το όνειρό του είναι πώς θα βρει χόρτο
Πλεύρης κατά Βαρουφάκη: Εμπιστευτήκαμε τις τύχες της οικονομίας σε έναν άνθρωπο που το όνειρό του είναι πώς θα βρει χόρτο
«Ο κ. Βαρουφάκης είναι χυδαίος με τον τρόπο που απευθύνεται στη νεολαία» ανέφερε – Επιμένει ότι ο πρώην υπουργός «διαφήμιζε το χόρτο»
Έντονα επικριτικός απέναντι στον Γιάνη Βαρουφάκη εμφανίστηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, που του καταλόγισε χυδαιότητα στο ζήτημα των δηλώσεών του για τα ναρκωτικά, ενώ άφησε και αιχμές για τη διαπραγμάτευση του 2015.
«Ο κ. Βαρουφάκης είναι χυδαίος με τον τρόπο που απευθύνεται στη νεολαία, και εμμέσως πλην σαφώς ένα παιδί που τον ακούει, αισθάνεται ότι το να πάει να κάνει χόρτο δεν είναι και τίποτα. Αυτό το πράγμα είπε ουσιαστικά ο κ. Βαρουφάκης. Και θα εκτιμηθεί ποινικά», τόνισε ο κ. Πλεύρης μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Ο κ. Πλεύρης μάλιστα αναφέρθηκε και στη θητεία του κ. Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών. «Φαντάζομαι πώς γινόταν η διαπραγμάτευση το 2015. Γιατί το 2015 σε στρεσογόνες καταστάσεις, όσοι έχουν εξαρτήσεις, είναι ακόμη περισσότερο έρμαια των εξαρτήσεών τους», είπε.
Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης, πέραν του νομικού ζητήματος που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη, υπάρχει ηθικό πρόβλημα, καθώς αντί να αποτρέψει από τη χρήση ναρκωτικών «αυτός (ο κ. Βαρουφάκης) διαφήμιζε το χόρτο».
Μάλιστα άφησε αιχμές, λέγοντας ότι είναι «είχαμε εμπιστευτεί τις τύχες της οικονομίας, σε έναν άνθρωπο που το όνειρό του είναι πώς θα βρει χόρτο να κάνει».
«Ο κ. Βαρουφάκης είναι χυδαίος με τον τρόπο που απευθύνεται στη νεολαία, και εμμέσως πλην σαφώς ένα παιδί που τον ακούει, αισθάνεται ότι το να πάει να κάνει χόρτο δεν είναι και τίποτα. Αυτό το πράγμα είπε ουσιαστικά ο κ. Βαρουφάκης. Και θα εκτιμηθεί ποινικά», τόνισε ο κ. Πλεύρης μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Ο κ. Πλεύρης μάλιστα αναφέρθηκε και στη θητεία του κ. Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών. «Φαντάζομαι πώς γινόταν η διαπραγμάτευση το 2015. Γιατί το 2015 σε στρεσογόνες καταστάσεις, όσοι έχουν εξαρτήσεις, είναι ακόμη περισσότερο έρμαια των εξαρτήσεών τους», είπε.
Πλεύρης για Βαρουφάκη: Είχαμε εμπιστευτεί τις τύχες της οικονομίας σε έναν άνθρωπο που το όνειρό του είναι πως θα βρει χόρτο να κάνει – Είναι χυδαίος με τον τρόπο που απευθύνεται στην νεολαία pic.twitter.com/2lqpXoeR2R— ΕΛΛΑΔΑ 24 (@ellada24) January 8, 2026
Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης, πέραν του νομικού ζητήματος που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη, υπάρχει ηθικό πρόβλημα, καθώς αντί να αποτρέψει από τη χρήση ναρκωτικών «αυτός (ο κ. Βαρουφάκης) διαφήμιζε το χόρτο».
Μάλιστα άφησε αιχμές, λέγοντας ότι είναι «είχαμε εμπιστευτεί τις τύχες της οικονομίας, σε έναν άνθρωπο που το όνειρό του είναι πώς θα βρει χόρτο να κάνει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα