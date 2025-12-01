Δένδιας: Η Ελλάδα έχει να προσφέρει στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης
«Με την “ατζέντα 2030” μπορούμε να δώσουμε προς την ΕΕ τη δική μας προοπτική και αντίληψη ολιστικής προσέγγισης και προστασίας»
Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει να προσφέρει στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης και την προστασία του κοινού ευρωπαϊκού χώρου εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που προσήλθε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας.
«Θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με τους συναδέλφους, στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης, της προστασίας του κοινού μας ευρωπαϊκού χώρου. Σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα έχει να προσφέρει», τόνισε.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει τη δική της «Ατζέντα 2030», κάτι που της επιτρέπει να δώσει στην ΕΕ τη δική της προοπτική και αντίληψη για το ζήτημα.
«Η συζήτηση ούτως ή άλλως έχει ορίζοντα το 2030 και εμείς με την “Ατζέντα 2030” μπορούμε να δώσουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δική μας προοπτική και τη δική μας αντίληψη, ολιστικής προσέγγισης, ολιστικής προστασίας. Άρα νομίζω, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση», σημείωσε.
