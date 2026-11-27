Η Dacia έχει θέσει ως στόχο το λανσάρισμα τεσσάρων νέων ηλεκτρικών μοντέλων μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η λογική λέει πως η ηλεκτροκίνηση πρέπει να είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες για την εταιρεία, αφού ο περιορισμένος εξηλεκτρισμένος στόλος οχημάτων που διαθέτει αυτή τη στιγμή σημαίνει πως οι συνδυασμένες εκπομπές CO2 είναι αναλογικά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές της ομόσταυλης Renault.





Δείτε εδώ.