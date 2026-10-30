ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο… αγριεμένος Στήβεν, οι γκρίνιες για τα κέρδη, η ελευθερη Xiaomi και η αυτοκινητική Pizza Fan
ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο… αγριεμένος Στήβεν, οι γκρίνιες για τα κέρδη, η ελευθερη Xiaomi και η αυτοκινητική Pizza Fan
«Το ήθος είναι το όριο που η αξιοπρέπεια θέτει στο συμφέρον.»_ΤΤ
UPD:
Συνεχίζεται η… ηρεμία στην αγορά αυτοκινήτου, με τα επιτελεία των εταιρειών να έχουν πέσει με τα μούτρα στα χιλιάδες leads που συγκέντρωσαν στην Auto Athina 2026. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: να αξιοποιήσουν το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην έκθεση και να κλείσουν τη χρονιά όσο πιο δυνατά γίνεται.
UPD:
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