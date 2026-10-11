Τα μέτρα για να μειωθεί το... δράμα στην Αθήνα
NEWSAUTO.GR

Τα μέτρα για να μειωθεί το... δράμα στην Αθήνα

Ο συγκοινωνιολόγος, Σταύρος Κωνσταντινίδης, προειδοποιεί, ότι η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση και προτείνει ένα νέο μοντέλο μετακινήσεων με περισσότερα λεωφορεία, ισχυρότερα ΜΜΜ και «πράσινο» Δακτύλιο.

Τα μέτρα για να μειωθεί το... δράμα στην Αθήνα
UPD:
Ο Κηφισός αποτελεί σήμερα το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της κυκλοφοριακής ασφυξίας που αντιμετωπίζει η Αθήνα, με τη ζήτηση για μετακινήσεις με Ι.Χ. να έχει πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες του οδικού δικτύου.

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης