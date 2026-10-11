Τα μέτρα για να μειωθεί το... δράμα στην Αθήνα

Ο συγκοινωνιολόγος, Σταύρος Κωνσταντινίδης, προειδοποιεί, ότι η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση και προτείνει ένα νέο μοντέλο μετακινήσεων με περισσότερα λεωφορεία, ισχυρότερα ΜΜΜ και «πράσινο» Δακτύλιο.