Τα μέτρα για να μειωθεί το... δράμα στην Αθήνα
Τα μέτρα για να μειωθεί το... δράμα στην Αθήνα
Ο συγκοινωνιολόγος, Σταύρος Κωνσταντινίδης, προειδοποιεί, ότι η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση και προτείνει ένα νέο μοντέλο μετακινήσεων με περισσότερα λεωφορεία, ισχυρότερα ΜΜΜ και «πράσινο» Δακτύλιο.
UPD:
Ο Κηφισός αποτελεί σήμερα το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της κυκλοφοριακής ασφυξίας που αντιμετωπίζει η Αθήνα, με τη ζήτηση για μετακινήσεις με Ι.Χ. να έχει πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες του οδικού δικτύου.
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