Ο Βασίλης Παϊτέρης ανέβασε βίντεο μέσα από το κρατητήριο: «Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν»
Ο Βασίλης Παϊτέρης ανέβασε βίντεο μέσα από το κρατητήριο: «Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν»
Ο τραγουδιστής βρίσκεται υπό κράτηση στους Αγίους Αναργύρους και τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στην Ευελπίδων - Τι υποστηρίζει για την υπόθεση του σπιτιού του
Μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου βρίσκεται υπό κράτηση, ο Βασίλης Παϊτέρης δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο μιλά για τη δικαστική περιπέτειά του και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει. Ο γνωστός τραγουδιστής επιμένει ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν πως η κατοικία του δεν βρίσκεται σε δασική έκταση, ενώ δηλώνει ότι λόγω της ηλικίας και της κατάστασης της υγείας του δεν πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.
Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη έπειτα από καταγγελλόμενη παραβίαση περιοριστικού όρου, ο οποίος σχετιζόταν με την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του.
Στο βίντεο που ανάρτησε, ο τραγουδιστής εξηγεί ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου πρόκειται να παρουσιαστεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του σχετικά με το ακίνητό του.
Όπως αναφέρει, έχει στην κατοχή του έγγραφο από το Δασαρχείο, το οποίο βεβαιώνει ότι το σπίτι του δεν βρίσκεται εντός δασικής περιοχής. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα υγείας, αναφέροντας ότι πάσχει από καρκίνο και αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία, όπως λέει, είναι πιστοποιημένα από γιατρούς.
Ο ίδιος εκφράζει την πεποίθηση ότι έχει το δίκιο με το μέρος του και υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που διαθέτει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη δικαστική διαδικασία.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Βασίλης Παϊτέρης στο βίντεο:
«Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό.
Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου»
Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη έπειτα από καταγγελλόμενη παραβίαση περιοριστικού όρου, ο οποίος σχετιζόταν με την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του.
Στο βίντεο που ανάρτησε, ο τραγουδιστής εξηγεί ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου πρόκειται να παρουσιαστεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του σχετικά με το ακίνητό του.
Όπως αναφέρει, έχει στην κατοχή του έγγραφο από το Δασαρχείο, το οποίο βεβαιώνει ότι το σπίτι του δεν βρίσκεται εντός δασικής περιοχής. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα υγείας, αναφέροντας ότι πάσχει από καρκίνο και αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία, όπως λέει, είναι πιστοποιημένα από γιατρούς.
Ο ίδιος εκφράζει την πεποίθηση ότι έχει το δίκιο με το μέρος του και υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που διαθέτει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη δικαστική διαδικασία.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Βασίλης Παϊτέρης στο βίντεο:
«Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό.
Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου»
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