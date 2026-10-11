Η απρόσμενη συνάντηση του Άντριου Γκάρφιλντ με θαυμάστρια του Spider-Man σε ασανσέρ: «Είχε βουρκώσει λίγο και όταν βγήκα τσίριξε»
Η απρόσμενη συνάντηση του Άντριου Γκάρφιλντ με θαυμάστρια του Spider-Man σε ασανσέρ: «Είχε βουρκώσει λίγο και όταν βγήκα τσίριξε»
«Με κοίταξε σαν να ήμουν κάποιο είδος οφθαλμαπάτης», είπε με χιούμορ ο ηθοποιός
Μία απρόσμενη συνάντηση με θαυμάστρια του Spider-Man περιέγραψε ο Άντριου Γκάρφιλντ, σε ασανσέρ ξενοδοχείου.
Μιλώντας στο People, ο ηθοποιός ο οποίος υποδύθηκε τον Πίτερ Πάρκερ στις ταινίες «The Amazing Spider-Man» του 2012 και «The Amazing Spider-Man 2» του 2014, ενώ συμμετείχε και στο «Spider-Man: No Way Home» του 2021 με τον Τομ Χόλαντ και τον Τόμπι Μαγκουάιρ, ανέφερε με χιούμορ πως η γυναίκα που συνάντησε βούρκωσε από συγκίνηση που τον είχε μπροστά της και αφού αποχαιρετίστηκαν, έβγαλε μία ενθουσιώδη κραυγή που θα θυμάται για πάντα.
Ο Άντριου Γκάρφιλντ επισήμανε πως η θαυμάστρια φορούσε μάλιστα μπλούζα με τον Spider-Man εκείνη τη στιγμή: «Είχα μια στάση στο Ντένβερ. Έτσι, έμεινα σε ένα ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο και μόλις έμπαινα στο ασανσέρ, μπήκαν και δύο νεαρές κοπέλες, οι οποίες βρίσκονταν στο ξενοδοχείο για ένα συνέδριο. Και αυτή η μία κοπέλα -πιθανότατα στα 20 ή στα 30 της- φορούσε ένα μπλουζάκι του Spider-Man και με κοίταξε σαν να ήμουν κάποιο είδος οφθαλμαπάτης. Και μου είπε "Είσαι εσύ; Είσαι εσύ; Είσαι ο Spider-Man;"».
«Της είπα "Κάποτε ήμουν, όταν ήμουν νεότερος, ναι. Δύο φορές ήμουν, τρεις φορές ήμουν”», ανέφερε ο ηθοποιός, σημειώνοντας ότι η γυναίκα είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ που βρισκόταν κοντά του και του μιλούσε που «είχε βουρκώσει λίγο».
Όπως δήλωσε, στη συνέχεια, συζήτησε για λίγο μαζί της και αφού βγήκε από το ασανσέρ την άκουσε να τσιρίζει: «Ήταν πολύ cool. Ήταν πολύ χαλαρή, αλλά ήταν γλυκιά, πολύ, πολύ γλυκιά. Και όταν βγήκα από το ασανσέρ και έστριψα στη γωνία, άκουσα απλώς ένα υπέροχο, ενθουσιώδες τσιρίγμα από το ασανσέρ καθώς ανέβαινε ή κατέβαινε ορόφους», θυμήθηκε ο Γκάρφιλντ.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως έτσι αισθάνεται και ο ίδιος κάθε φορά που συναντά τον Γούντι Χάρελσον: «Κάθε φορά που τον βλέπω, εξακολουθώ να νιώθω συγκλονισμένος», είπε και περιέγραψε ένα σκηνικό ανάμεσά τους: «Το “White Men Can’t Jump” είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε τυχαία σε ένα μέρος όπου υπήρχε γήπεδο μπάσκετ και γινόταν ένας αγώνας μεταξύ των διαφορετικών παρεών φίλων μας. Έτσι, απλώς έτυχε να βρισκόμαστε εκεί την ίδια στιγμή και παίξαμε μαζί μπάσκετ. Και ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, αλλά ταυτόχρονα τόσο συγκλονισμένος και εντυπωσιασμένος που πάγωσα και έπαιξα πραγματικά, πραγματικά άσχημα», ανέφερε με χιούμορ.
Ο Γκάρφιλντ τόνισε πως ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να προβλέψει πώς μπορεί να αντιδράσει όταν συναντά κάποιον που θαυμάζει, γι' αυτό και καταλαβαίνει απόλυτα τους θαυμαστές του: «Μπορεί να γίνω θαυμάστρια ή θαυμαστής, ή μπορεί απλώς να κλειστώ εντελώς στον εαυτό μου και να μείνω απολύτως σιωπηλός. Δεν μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια, δεν μπορώ να βρω τις σωστές λέξεις και απλώς μένω άφωνος», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μιλώντας στο People, ο ηθοποιός ο οποίος υποδύθηκε τον Πίτερ Πάρκερ στις ταινίες «The Amazing Spider-Man» του 2012 και «The Amazing Spider-Man 2» του 2014, ενώ συμμετείχε και στο «Spider-Man: No Way Home» του 2021 με τον Τομ Χόλαντ και τον Τόμπι Μαγκουάιρ, ανέφερε με χιούμορ πως η γυναίκα που συνάντησε βούρκωσε από συγκίνηση που τον είχε μπροστά της και αφού αποχαιρετίστηκαν, έβγαλε μία ενθουσιώδη κραυγή που θα θυμάται για πάντα.
Ο Άντριου Γκάρφιλντ επισήμανε πως η θαυμάστρια φορούσε μάλιστα μπλούζα με τον Spider-Man εκείνη τη στιγμή: «Είχα μια στάση στο Ντένβερ. Έτσι, έμεινα σε ένα ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο και μόλις έμπαινα στο ασανσέρ, μπήκαν και δύο νεαρές κοπέλες, οι οποίες βρίσκονταν στο ξενοδοχείο για ένα συνέδριο. Και αυτή η μία κοπέλα -πιθανότατα στα 20 ή στα 30 της- φορούσε ένα μπλουζάκι του Spider-Man και με κοίταξε σαν να ήμουν κάποιο είδος οφθαλμαπάτης. Και μου είπε "Είσαι εσύ; Είσαι εσύ; Είσαι ο Spider-Man;"».
Andrew Garfield Recalls Elevator Moment with a Spider-Man Fan: ‘She Looked at Me Like I Was Some Kind of Mirage’ (Exclusive) https://t.co/KHi1tE2vre— People (@people) October 11, 2026
«Της είπα "Κάποτε ήμουν, όταν ήμουν νεότερος, ναι. Δύο φορές ήμουν, τρεις φορές ήμουν”», ανέφερε ο ηθοποιός, σημειώνοντας ότι η γυναίκα είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ που βρισκόταν κοντά του και του μιλούσε που «είχε βουρκώσει λίγο».
Όπως δήλωσε, στη συνέχεια, συζήτησε για λίγο μαζί της και αφού βγήκε από το ασανσέρ την άκουσε να τσιρίζει: «Ήταν πολύ cool. Ήταν πολύ χαλαρή, αλλά ήταν γλυκιά, πολύ, πολύ γλυκιά. Και όταν βγήκα από το ασανσέρ και έστριψα στη γωνία, άκουσα απλώς ένα υπέροχο, ενθουσιώδες τσιρίγμα από το ασανσέρ καθώς ανέβαινε ή κατέβαινε ορόφους», θυμήθηκε ο Γκάρφιλντ.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως έτσι αισθάνεται και ο ίδιος κάθε φορά που συναντά τον Γούντι Χάρελσον: «Κάθε φορά που τον βλέπω, εξακολουθώ να νιώθω συγκλονισμένος», είπε και περιέγραψε ένα σκηνικό ανάμεσά τους: «Το “White Men Can’t Jump” είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε τυχαία σε ένα μέρος όπου υπήρχε γήπεδο μπάσκετ και γινόταν ένας αγώνας μεταξύ των διαφορετικών παρεών φίλων μας. Έτσι, απλώς έτυχε να βρισκόμαστε εκεί την ίδια στιγμή και παίξαμε μαζί μπάσκετ. Και ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, αλλά ταυτόχρονα τόσο συγκλονισμένος και εντυπωσιασμένος που πάγωσα και έπαιξα πραγματικά, πραγματικά άσχημα», ανέφερε με χιούμορ.
Ο Γκάρφιλντ τόνισε πως ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να προβλέψει πώς μπορεί να αντιδράσει όταν συναντά κάποιον που θαυμάζει, γι' αυτό και καταλαβαίνει απόλυτα τους θαυμαστές του: «Μπορεί να γίνω θαυμάστρια ή θαυμαστής, ή μπορεί απλώς να κλειστώ εντελώς στον εαυτό μου και να μείνω απολύτως σιωπηλός. Δεν μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια, δεν μπορώ να βρω τις σωστές λέξεις και απλώς μένω άφωνος», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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