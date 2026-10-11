Η απρόσμενη συνάντηση του Άντριου Γκάρφιλντ με θαυμάστρια του Spider-Man σε ασανσέρ: «Είχε βουρκώσει λίγο και όταν βγήκα τσίριξε»

υποδύθηκε τον Πίτερ Πάρκερ στις ταινίες «The Amazing Spider-Man» του 2012 και «The Amazing Spider-Man 2» του 2014, ενώ συμμετείχε και στο «Spider-Man: No Way Home» του 2021 με τον Τομ Χόλαντ και τον Τόμπι Μαγκουάιρ, ανέφερε με χιούμορ πως η γυναίκα που συνάντησε βούρκωσε από συγκίνηση που τον είχε μπροστά της και αφού αποχαιρετίστηκαν, έβγαλε μία ενθουσιώδη κραυγή που θα θυμάται για πάντα.

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